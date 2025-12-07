我是廣告 請繼續往下閱讀

甫奪下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇，休賽季補強動向備受矚目。除了外界熱議的頂級球星外，美國媒體近期提出了一個令人意外的補強人選。美媒《ClutchPoints》撰文建議，道奇隊應迅速出手網羅34歲的韓國裔美籍外野手瑞夫斯奈德（Rob Refsnyder），認為這位經驗豐富的「棒球浪人」將能為這支棒球王朝增添急需的板凳深度與戰術彈性。根據《ClutchPoints》的分析，道奇隊目前的陣容星光熠熠，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）組成的 MVP打線依舊堅不可摧。報導直言，道奇已經不需要更多超級巨星了，雖然瑞夫斯奈德的名氣遠不如傳聞中的塔克（Kyle Tucker），也無法像教士隊守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）那樣解決牛棚問題，但他卻是這支冠軍隊伍最需要的低調拼圖。現年34歲的瑞夫斯奈德出生於南韓首爾，被美國家庭收養長大。他的職業生涯輾轉效力過紐約洋基、多倫多藍鳥、坦帕灣光芒等多支球隊，2022年轉戰波士頓紅襪後找到定位。本季他在70場出賽中繳出打率2成69、9支全壘打、30分打點以及OPS .838的不俗成績。美媒特別點出他對抗左投手的優異數據。根據數據網站《FanGraphs》統計，瑞夫斯奈德生涯面對左投的668個打席中，打擊率2成81、上壘率3成83、長打率4成43以及OPS .826的高水準表現。若能加盟道奇，將能顯著提升外野陣容的深度，並為總教練羅伯茲（Dave Roberts）在面對左投先發時，提供更多元的攻擊選項。雖然瑞夫斯奈德的角色定位預計會是功能性球員，但報導認為，他的擊球能力以及備受肯定的職業態度，正是羅伯茲所欣賞的特質，「瑞夫斯奈德具備在季後賽建功的技能，他所需要的只是一點命運的眷顧。」對於志在衛冕的道奇來說，這位高CP值的資深綠葉，或許是比砸大錢更有智慧的投資。