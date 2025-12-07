我是廣告 請繼續往下閱讀

♈牡羊座本周運勢重點：工作

♉金牛座本周運勢重點：工作・日常・愛情

♊雙子座本周運勢重點：日常・工作・愛情

♋巨蟹座本周運勢重點：愛情・日常・工作

♌獅子座本周運勢重點：工作

♍處女座本周運勢重點：愛情

♎天秤座本周運勢重點：工作・愛情・日常

♏天蠍座本周運勢重點：愛情

♐射手座本周運勢重點：愛情・工作

♑摩羯座本周運勢重點：愛情

♒水瓶座本周運勢重點：工作

♓雙魚座本周運勢重點：愛情

表示，本周各星座運勢強弱分明。牡羊、處女、天秤需留意工作受阻、桃花不順；天蠍、摩羯則可能面臨感情拉扯或分手危機。；射手本周桃花與業績同步上升。雙子、獅子需費心應付不合拍的人或難搞客戶；雙魚則容易執著錯的人，忽略真正的好緣分。這周工作方面目標無法順利進行，狀況不太好，而且沒有什麼進展。案子無法順利成交，而且有點難度。關係發展不太樂觀，跟對方不太喜歡你有關係。這周各方面運勢旺了起來，你會感覺好很多，像是工作、愛情、日常生活，都有一種換一種氣氛的感覺。有一波財運進來，想要機會也有。愛情突然有好消息，像是對方突然跟你交往、有理想情人出現、好桃花降臨之類的。這周工作愛情方面容易遇到你不喜歡的人，得花時間應付。容易遇到難纏、討厭的客戶類型，感覺會很差。容易遇到沒有緣分的對象，一直找你，但是很沒有緣分，因為彼此沒有喜歡。這周運勢不錯，你身邊的氛圍有一種人見人愛的感覺，大家都對你好，工作愛情都有好機會。好運偏多或運氣好，談成工作很容易，而且對方很有可能給你大筆的金額。沒有發展過的朋友會是你的桃花喔，聊著聊著就有交往的機會了。這周工作愛情方面雖然都有好機會，但是不好搞定，如果是工作方面得多擔待點。有多金的客戶、老闆，也有機會買單，但是不好搞定。會有人追你，但是個性可能不太適合，對方是條件不錯對象多多的類型，比方說氣質不錯、長相不錯。這周工作方面雖然相談甚歡，但是合作簽約還是可能會破局。有可能會離職，解約，案子生意談不成。有追求者或是已經有對象了，這是段三角戀，但是你可能會出局，有分手的可能。這周運勢不佳，各方面都不太順利，建議你要轉換一下心情，去放假也可以。業績不佳，競爭力不夠，或你不夠優。沒有桃花或對方不喜歡你，有對象的關係沒有進展。這周工作愛情方面都要小心對方的脾氣，或突然提分手、不合作。有大錢的機會，但是對方脾氣不好搞定。有閃戀的機會，但是也有可能閃分。這周運勢好一波，尤其是工作愛情方面，有桃花，生意興隆。如果生意冷清會突然好一波。原本對你沒興趣的對象可能會是你的桃花、下一任男女朋友喔！這周愛情方面有可能有分手危機，對方覺得你們之間的問題處理不了只好分開。可能談不成，你就會變成糾纏型的推銷。感情不順，對方提分手，但是你還放不下。這周工作方面運勢極旺，生意源源不絕。業績不錯，人人買單。有閃戀的機會，但是小心是段三角戀。這周愛情方面會有點執著在不喜歡你的人身上，你們可能沒有機會，但是你身邊已經有好桃花出現了。工作上生意旺一波，如果有談不成的生意別太挫折，要轉換一下心情。如果有對象的話，對方可能不喜歡你，但是你還有其他對象出現，建議你要多看看新的對象。