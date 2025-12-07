美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇不僅連續兩屆奪得世界大賽冠軍，更坐擁全聯盟最頂尖的農場系統。透過精準的交易與選秀，加上卓越的球員養成機制，道奇累積了令人稱羨的深度和頂級天賦。大聯盟官網作家溫里布（Ben Weinrib）近日撰文點出，道奇農場中有多位新秀具備衝擊百大榜的潛力，其中台灣好手柯敬賢也備受矚目。
大聯盟作家指出柯敬賢有望衝擊百大新秀榜
道奇農場共有7位球員名列MLB百大新秀榜，依序為第13的德保拉（Josue De Paula）、第20的霍普（Zyhir Hope）、第34的昆特羅（Eduardo Quintero）、第45的弗里蘭（Alex Freeland）、第64的西羅塔（Mike Sirota）、第98的費里斯（Jackson Ferris）以及第100的摩拉雷斯（Emil Morales）。另有James Tibbs III和River Ryan兩位新秀，雖然近期剛離開百大榜單，但仍是農場排名第8、 第9的頂尖人才。
隨著這些新秀即將升上大聯盟，以及預期2026賽季的優異表現，溫里布預測道奇農場將很快有更多球員湧入百大名單。大聯盟官網特別點名了兩位最具潛力、有望成為「下一批」百大新秀的熱門人選，其中之一正是台灣好手柯敬賢。
柯敬賢被稱「低估的外野新星」 還有未解課題
道奇農場排名第10的外野手柯敬賢，被溫里布認為是農場中眾多優質外野手裡「相對被低估的一位」。現年19歲的他，雖然年紀較2024年國際簽約梯次的選手略大一些，但這也說明他藉由U18世界盃等國際賽場，累積了更為成熟的成功經驗。
柯敬賢身高193公分、體重102公斤，左打身型壯碩，擁有天然的力量與揮棒速度，擊球仰角高，使其長打能力得以最大化。他同時具備優秀的選球能力，保送率達17%，幾乎與19.8%的三振率持平，顯示打擊策略成熟且穩健。這種「力量與紀律兼具」的打法，使他在外野具備極高的攻擊潛力。
然而，柯敬賢在守備端仍有課題需要克服。新人聯盟時他多擔任中外野手，但升上1A後，因防守能力更佳的球員優先安排，中外野位置多由他人守備，他則主要出現在左外野。溫里布指出，如果柯敬賢能夠穩定守住中外野，他「中外野＋長打潛力」的組合將極具百大新秀的特質；即便最後只能留在角落外野，他的打擊能力仍足以對球隊產生正向的影響。
消息來源：大聯盟官網
