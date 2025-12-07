今（7）日迎來節氣「大雪」，象徵冷空氣增強、氣溫驟降，亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘表示，大雪後人體氣機收斂，若保暖不足易出現手腳冰冷、關節僵硬等不適，建議早睡晚起並以溫補食材為主，年長者及三高族群應留意血壓、注意保暖，並採溫和進補避免過度油膩。
大雪節氣怎麼命名？
節氣「大雪」是24節氣中的第21個節氣，也是冬季的第3個節氣，通常來說，「大雪」會落在每年的12月6日至12月8日，中國北方地區會受冷空氣影響，常出現較大的降雪，引起地面積雪，因此這個節氣才被稱為大雪，而這樣的天氣型態大約維持2個禮拜，就會進入下一個節氣「冬至」。
大雪後身體狀況多 養生飲食吃這些
藍涵鐘指出，進入大雪節氣後，人體氣機收斂、血脈凝滯，若不慎保暖或體質虛寒，容易出現「手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、消化不良、胃寒脹氣、女性經痛、血塊多」等病症。
藍涵鐘提醒，大雪節氣時，起居上宜「早睡晚起、避寒就溫」；運動適合柔和緩慢，如太極、散步、
伸展，避免大汗淋漓，以免陽氣外洩；飲食上則以溫補為主，多吃「薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、 核桃」等，少吃冰冷瓜果與生冷食物。
大雪適合「進補」 但薑母鴨、羊肉爐要少吃
扶原中醫診所醫師洪語謙也提及，大雪之後想要避免心血管疾病，三高族群及年長者要每天規律量測血壓狀況、外出運動避免過早出門，也要注意防寒保暖、減少呼吸道疾病，保暖上，頭頸部及足部最為重要，可以適度泡熱水促進末梢血液循環，改善手腳冰冷現象。
此外，大雪是「進補」的好時節，冬令進補能提高人體的免疫功能、促進新陳代謝、改善畏寒，最重要的是「調節體內的物質代謝」，使營養物質轉化的能量最大限度地儲存在體內，但洪語謙強調，「冬令進補」並不是吃很多薑母鴨、當歸鴨、羊肉爐，避免食用過於油膩、辛辣、甜膩的食物，透過「溫補」才是重點。
