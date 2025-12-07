我是廣告 請繼續往下閱讀

大雪節氣怎麼命名？

▲節氣「大雪」表示氣溫準備越來越冷，大雪是24節氣中的第21個節氣，也是冬季的第3個節氣。（圖／記者陳明安攝）

大雪後身體狀況多 養生飲食吃這些

伸展，避免大汗淋漓，以免陽氣外洩；飲食上則以溫補為主，多吃「薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、 核桃」等 ，少吃冰冷瓜果與生冷食物。



▲大雪是「進補」的好時節，但「冬令進補」並不是吃很多薑母鴨、當歸鴨、羊肉爐，透過「溫補」才是重點。（示意圖／NOWNEWS資料照） 大雪適合「進補」 但薑母鴨、羊肉爐要少吃



扶原中醫診所醫師洪語謙也提及，大雪之後想要避免心血管疾病，三高族群及年長者要每天規律量測血壓狀況、外出運動避免過早出門，也要注意防寒保暖、減少呼吸道疾病，保暖上，頭頸部及足部最為重要，可以適度泡熱水促進末梢血液循環，改善手腳冰冷現象。



此外，大雪是「進補」的好時節，冬令進補能提高人體的免疫功能、促進新陳代謝、改善畏寒，最重要的是「調節體內的物質代謝」，使營養物質轉化的能量最大限度地儲存在體內，但洪語謙強調，「冬令進補」並不是吃很多薑母鴨、當歸鴨、羊肉爐，避免食用過於油膩、辛辣、甜膩的食物，透過「溫補」才是重點。





今（7）日迎來節氣「大雪」，象徵冷空氣增強、氣溫驟降，亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘表示，，年長者及三高族群應留意血壓、注意保暖，並採溫和進補避免過度油膩。節氣「大雪」是24節氣中的第21個節氣，也是冬季的第3個節氣，通常來說，「大雪」會落在每年的12月6日至12月8日，，而這樣的天氣型態大約維持2個禮拜，就會進入下一個節氣「冬至」。藍涵鐘指出，進入大雪節氣後，人體氣機收斂、血脈凝滯，若不慎保暖或體質虛寒，容易出現等病症。藍涵鐘提醒，大雪節氣時，；運動適合柔和緩慢，如太極、散步、