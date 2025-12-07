我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃日華（左）與翁美玲（右）主演的《射鵰英雄傳》，締造香港電視史上最多人收看戲劇的紀錄。（圖／摘自IMDb）

▲黃日華（左）與劉嘉玲（右）主演的《義不容情》，是公認的香港時裝恩仇劇經典名作。（圖／摘自IMDb）

▲黃日華表示過了巔峰的狀態，希望留給觀眾好的印象，就不會再接拍任何戲劇。（圖／摘自微博）

曾在港劇界紅極一時的64歲港星黃日華，至今仍被視為《射鵰英雄傳》最經典郭靖，他後來扮演《天龍八部》中的喬峰，也在中國廣受歡迎。64歲的他，近日出席好友賈思樂的演唱會記者會，親口表明已經退出幕前，往後不再有影視演出，自認回不去巔峰狀態，不如留給觀眾美好回憶。他曾與劉德華、梁朝偉、苗僑偉、湯鎮業號稱「無綫五虎將」，是最早大紅的一位。黃日華驚曝自己已經退出幕前，解釋道：「我不會再有影視演出，做這麼多年都夠了，我自己知道自己的狀況，根本沒辦法回到以前的巔峰狀態，不如留給觀眾一些好印象。」被問到如果曾是藝人、現在轉幕後的女兒黃芷晴邀他復出，他則答道：「她知道我的個性，不會問我的啦。」對於港劇觀眾而言，黃日華的經典地位無可取代，他與翁美玲主演的《射鵰英雄傳》締造每集超過350萬觀眾、香港電視史至今最多人收看連續劇的紀錄，成為金庸武俠的最佳代言人，還主演了兩版《天龍八部》、《碧血劍》等。到了1989年，他主演的《義不容情》，劇情高潮迭起，演員個個精彩，不僅是無綫劇集全年度收視冠軍，更成了公認的時裝恩仇劇的經典。其實黃日華在「五虎將」中最早走紅，從無綫藝員訓練班畢業後的隔年，就以一齣《過客》走紅，快速登上一線小生位置，連劉嘉玲都曾透露將他視為偶像，才為此要去考無綫藝員訓練班，劉德華、梁朝偉都比他晚成為劇集的主角。不過劉德華與梁朝偉日後都順利跨上大銀幕，黃日華的電影事業卻不成功，只有繼續固守小螢幕，好在他就是在小螢幕順風順水，接連演出好幾檔收視開出大紅盤的經典名劇，穩坐小螢幕天王的寶座。反而是21世紀之後，長劇演出少，多半在電影裡擔任配角。「五虎將」一度以黃日華聲勢居冠，劉德華、苗僑偉、梁朝偉次之，湯鎮業因為長相帶邪氣，比較沒辦法像前面幾人常扮演正派主角，後來又因為曾經交往的翁美玲尋短，各方盛傳和他與吳君如被拍到海邊戲水、過從甚密有關，導致人氣一落千丈，香港的演藝事業再無起色，必須到台灣、中國發展。劉德華曾經因為串連五虎一起不跟無綫續約，結果被認為梁朝偉不配合、倒戈而遭到雪藏，盛傳雙方種下心結，多年後黃日華才坦言第一個續約的其實是自己，而非梁朝偉。他和同樣在無綫演出的梁潔華結婚、生了女兒，梁潔華卻在2020年罹癌去世，黃日華那時就已經沒在拍戲。相較於劉德華、梁朝偉仍在影視界活躍，湯鎮業也還是在中國一直有拍戲，苗僑偉偶爾客串些港片，只有黃日華是很確定不會再演戲，盡情享受自己的人生。