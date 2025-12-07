我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹惟中（如圖）發文坦言自己今年的運氣確實不好，不僅助理載他兩次被撞，還差點在家中滑倒受傷。（圖／摘自詹惟中臉書）

知名命理師詹惟中日前在臉書上發文，以「很多人問我什麼叫尖嘴猴腮？其實看面相就知道！」為題，疑似暗酸日本首相高市早苗，遭到許多網友撻伐，痛批他「不尊重人」。同業、命理師沈嶸隨後表示，詹惟中近年開始走衰運，2025年更是他命盤上的「分岔年」；對此，詹惟中昨（6）日發文坦言自己今年的運氣確實不好，不僅助理載他兩次被撞，還差點在家中滑倒受傷。詹惟中因暗諷高市早苗遭到炎上，雖然已刪除相關貼文，但風波並未平息，還被網友爆料算命「又貴又不準」，就連愛女的民宿也遭波及抵制、被質疑逃漏稅。詹惟中近來風波不斷，命理師沈嶸以玄學角度解析他的運勢，指出他早在2022年就逐漸走下坡，2025年更是他命盤上的「分岔年」，容易讓本來順遂的事突然反轉成負面。不過沈嶸也替詹惟中緩頰，認為他有親和力、幽默風趣，讓許多人接觸命理時不會感到負擔，並提醒大眾，選擇命理老師時可看人格、風評與價格三面向，找到適合自己的最重要。對於各界的批評指教，詹惟中昨日發文表示，今年的運氣確實是不好，不僅助理載他兩次被撞，在家中也差一點滑倒受傷，但面對這次的是是非非，他引述有一句話叫「打斷手骨反更勇」，表示將會勇敢地站起來，而且跑得更快。