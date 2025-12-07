時序入冬，近期全台各地早晚溫差大，武陵農場今（7）日上午6時，氣溫降到0.2度，低溫搭配中高層水氣，農場內藤花園不少植物出現冰封現象，澆灌系統灑水時，水滴遇上低溫也結成冰柱，串連成「冰晶簾」，許久不見的「冰晶宮」再現，畫面相當夢幻。
據中央氣象署數據，今天清晨最低溫出現在玉山的零下2.7度，其次是南投畢祿溪的零下0.1度，接著就是武陵的0.2度，武陵農場表示，疼花園今天早上打開澆灌系統後，因低溫影響立刻形成冰柱，結冰狀像水晶宮的補夢網，甚至地面草皮也冒出冰花。
武陵農場提醒，隨著冷空氣不斷襲台，搭配清晨的「輻射冷卻」作用，今年農場內12月初就出現「冰晶簾」，許多遊客還不知道，現場也無遊客經過，民眾後續前往武嶺農場務必要注意保暖。
氣象署則提及，明（8）日東北季風南下，北部、宜蘭高溫降到20度，中南部明天整體高溫變化不大，未來一周約25至28度，不過早晚低溫不到20度，周三至周五（12月10日至12月12日）東北季風逐漸減弱，周六更強冷空氣抵達，北部低溫下探16至17度，局部地區不排除只有10度，有機會挑戰冷氣團等級。
