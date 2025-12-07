我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前宣布1.25兆國防預算引發在野反彈，更在立院將特別條例卡在程序委員會，在政論節目上藍營青年軍表示，1.25兆軍購要跟人民說清楚，不是「我就是要花這個錢，給我吞」，要求說明又被冠上「中共同路人」，那該如何解釋？因此擋在程序委員會不付委，對此新北市議員卓冠廷則細數條例內容明定7項籌購項目，「哪一項不具體？你們希望在條文看到什麼？」讓藍青年軍頓時啞口，全場靜默2秒。藍青年軍田方倫在政論節目上表示，對於總統賴清德宣布1.25兆軍購感到高興與期待，但質疑有沒有更和平的方式，也認為軍購案應該要向台灣人說清楚，因此擋在程序委員會不付委，不是「我就是要花這個錢，給我吞」，要求把內容講清楚又被冠上「中共同路人」，那該如何解釋？對此卓冠廷說，自己上行政院網站一查，條例內容清楚明定7項籌購項目，包括一、精準火砲；二、遠程精準打擊飛彈；三、無人載具及其反制系統；四、防空、反彈道及反裝甲飛彈； 五、人工智慧輔助與指揮、管制、通 信、資訊、網路、情報、監視及偵察系統； 六、強化作戰持續量能相關裝備； 七、台美共同研發及採購合作之裝備、系統。卓冠廷反問，是哪一項不具體？希望在條文上看到什麼？沒有跟你講要買什麼嗎？讓藍青年軍頓時啞口，全場靜默2秒。