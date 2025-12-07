許多人家中都會準備洗碗精，家事達人陳映如表示，洗碗精不僅能用來洗碗，還有隱藏妙用！她前幾天拿起洗碗精查看說明，才發現除了洗碗之外，洗碗精還可以用來替洗碗海綿、砧板除菌，讓她驚呼太實用了。
經常在臉書粉專分享生活清潔妙招的家事達人陳映如，日前發文表示，她在用清潔用品前，都會看一下產品包裝上的說明，前幾天用洗碗精的時候，仔細一讀才發現，原來洗碗精不只可用來洗碗，還藏了其他神奇的實用用途，像是可以幫洗碗海綿除菌，連砧板也能除菌！
洗碗精除菌法
📌海綿除菌法
使用完海綿之後，先把海綿的水分擠乾，直接在海綿上倒洗碗精，不用沖掉，就這樣放到下次使用時，再沖水清洗就可以了。
📌砧板除菌法
陳映如表示，砧板用完後先洗乾淨，再倒上洗碗精靜置約20分鐘，最後再沖洗乾淨就完成了。
最後陳映如也提醒，要注意洗碗精有沒有「除菌成分」，有除菌成分才能使用上面的方法，而洗碗精上的除菌成分，意思是「清洗及去除碗盤上細菌」，而不是除掉全部細菌。
砧板清潔別先用熱水 更難刷乾淨
另外，日本廚房用品廠商「和平FREIZ」近期也分享木製砧板的保養清潔方法，使用前可以用清水稍微把砧板潤濕，預防食材的水分滲入木頭之中，降低異味產生的機會。使用完畢後也不要使用熱水沖洗，熱水容易讓肉類或魚類的蛋白質凝固，導致清洗困難，可以先用常溫清水刷洗，如果還是有異味或黏膩感，可以再用清潔劑或熱水沖洗。
家事達人陳映如、和平FREIZ
我是廣告 請繼續往下閱讀
洗碗精除菌法
📌海綿除菌法
使用完海綿之後，先把海綿的水分擠乾，直接在海綿上倒洗碗精，不用沖掉，就這樣放到下次使用時，再沖水清洗就可以了。
📌砧板除菌法
陳映如表示，砧板用完後先洗乾淨，再倒上洗碗精靜置約20分鐘，最後再沖洗乾淨就完成了。
最後陳映如也提醒，要注意洗碗精有沒有「除菌成分」，有除菌成分才能使用上面的方法，而洗碗精上的除菌成分，意思是「清洗及去除碗盤上細菌」，而不是除掉全部細菌。
另外，日本廚房用品廠商「和平FREIZ」近期也分享木製砧板的保養清潔方法，使用前可以用清水稍微把砧板潤濕，預防食材的水分滲入木頭之中，降低異味產生的機會。使用完畢後也不要使用熱水沖洗，熱水容易讓肉類或魚類的蛋白質凝固，導致清洗困難，可以先用常溫清水刷洗，如果還是有異味或黏膩感，可以再用清潔劑或熱水沖洗。
家事達人陳映如、和平FREIZ