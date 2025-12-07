山藥的盛產季節開始了，農糧署表示，每年10月到隔年2月是國產山藥的主要產季，近期一斤批發價來到43元，價格還在持續下滑；以往山藥常被主婦們用來煮湯，或在街邊有「炸山藥」的小吃，不過新莊公有市場菜販老闆廖炯程分享，在日本，當地人喜歡製作「山藥蓋飯」，對身體、對胃都是很好的健康食品。
山藥價格越來越便宜 產季直到2月
山藥在台灣的產季主要是10月至2月，每年10月中開始，山藥價格就會因產量開始下滑，「當季好蔬果」數據顯示，今年從10月12日開始，批發成交價從每公斤98.6元，每週都往下探，最近價格只要每公斤71.7元、每台斤43元，零售價預估落在每台斤86元，且還有下修空間。
國產山藥常見兩大類 看外型就能分辨
農糧署指出，國產山藥依照不同外型，常見有「棍棒狀」和「塊狀」兩大類。棍棒狀包括「白皮削山藥、紅皮削山藥、大汕山藥」，塊狀則是「臺農1號、臺農2號、紅薯山藥」；山藥富含「皂苷、黏蛋白、維生素、礦物質」，可以說是百搭又營養的食材。
廖炯程說明，台灣本土的山藥有粗獷的褐色外皮，切面的白色顆粒點點很明顯，相較於日本山藥，吃起來比較硬，煮湯會跟馬鈴薯一樣「鬆鬆的」，夾起來外圍會有一層融化；比較特別的是「紅薯山藥」，擁有紫色的塊根，也是唯一「不可生食」的山藥，市面常看到的紅薯餅就是用紫山藥做的。
山藥不只能煮湯 日本人吃法超特別
廖炯程提及，日本美食節目上常常出現「山藥蓋飯」，白飯蓋上白稠會牽絲的山藥，實際吃起來，口感會比秋葵再稠一點，如果覺得味道不夠，也可以加入醬油提味，山藥蓋飯對身體是不錯的料理，如果吃不習慣，所有山藥建議滾湯就行。
🟡山藥蓋飯作法
1、將山藥去皮、用研磨器磨成泥。
2、山藥泥中加入適量日式醬油、柴魚醬油或鰹魚醬油拌勻；視個人喜好，加入雞高湯或昆布高湯增添風味。
3、把調味好的山藥泥淋到熱白飯，撒上海苔粉、蔥花。
山藥怎樣才不會變色？挑選5大原則一次看
農糧署提醒，山藥在去皮後，接觸空氣會容易氧化變色，想要保持山藥潔白，可以嘗試「去皮後泡鹽水、檸檬水、白醋」或是「先加熱再去皮，使多酚氧化酶失效」，而在挑選上，則是要掌握5大原則。
📌外觀光滑筆直、無病蟲害
📌著重注意不容易褐化的山藥
📌鬚根少、好削皮處理
📌同體積越重越好
📌新鮮山藥切口的色澤會比較鮮亮
資料來源：鮮享農YA - 農糧署、廖炯程臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
山藥在台灣的產季主要是10月至2月，每年10月中開始，山藥價格就會因產量開始下滑，「當季好蔬果」數據顯示，今年從10月12日開始，批發成交價從每公斤98.6元，每週都往下探，最近價格只要每公斤71.7元、每台斤43元，零售價預估落在每台斤86元，且還有下修空間。
農糧署指出，國產山藥依照不同外型，常見有「棍棒狀」和「塊狀」兩大類。棍棒狀包括「白皮削山藥、紅皮削山藥、大汕山藥」，塊狀則是「臺農1號、臺農2號、紅薯山藥」；山藥富含「皂苷、黏蛋白、維生素、礦物質」，可以說是百搭又營養的食材。
廖炯程說明，台灣本土的山藥有粗獷的褐色外皮，切面的白色顆粒點點很明顯，相較於日本山藥，吃起來比較硬，煮湯會跟馬鈴薯一樣「鬆鬆的」，夾起來外圍會有一層融化；比較特別的是「紅薯山藥」，擁有紫色的塊根，也是唯一「不可生食」的山藥，市面常看到的紅薯餅就是用紫山藥做的。
廖炯程提及，日本美食節目上常常出現「山藥蓋飯」，白飯蓋上白稠會牽絲的山藥，實際吃起來，口感會比秋葵再稠一點，如果覺得味道不夠，也可以加入醬油提味，山藥蓋飯對身體是不錯的料理，如果吃不習慣，所有山藥建議滾湯就行。
🟡山藥蓋飯作法
1、將山藥去皮、用研磨器磨成泥。
2、山藥泥中加入適量日式醬油、柴魚醬油或鰹魚醬油拌勻；視個人喜好，加入雞高湯或昆布高湯增添風味。
3、把調味好的山藥泥淋到熱白飯，撒上海苔粉、蔥花。
農糧署提醒，山藥在去皮後，接觸空氣會容易氧化變色，想要保持山藥潔白，可以嘗試「去皮後泡鹽水、檸檬水、白醋」或是「先加熱再去皮，使多酚氧化酶失效」，而在挑選上，則是要掌握5大原則。
📌外觀光滑筆直、無病蟲害
📌著重注意不容易褐化的山藥
📌鬚根少、好削皮處理
📌同體積越重越好
📌新鮮山藥切口的色澤會比較鮮亮