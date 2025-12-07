中部年度重要文化慶典「謝平安家年華」將於 12 月 13、14 日以永靖街與成美文化園為兩大會場熱力登場，今年活動內容再升級，首度推出「擲筊迎福謝平安」。啦啦隊女神李多慧將在首日活動中亮相，節目《超級夜總會》也將首次在成美文化園區登場，由藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，並有多位歌手接力演出，預計現場氣氛將high到最高點。

「謝平安家年華」 12 /13、14登場　席開 338 桌再創歷年新高

深植永靖在地文化的「謝平安」由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園攜手打造豐富活動內容，除了經典的神尊遶境、千人搓湯圓與晚間煙火外，今年更新增 「擲筊迎福」，梅花平安宴桌數也將席開 338 桌，再創歷年新高。

▲「謝平安家年華」將於 12 月 13、14 日以永靖街與成美文化園為兩大會場熱力登場，今年平安桌將席開338桌創歷年新高。（圖／資料照） ▲「謝平安家年華」將於 12 月 13、14 日以永靖街與成美文化園為兩大會場熱力登場，今年平安桌將席開338桌創歷年新高。（圖／資料照）

啦啦隊女神李多慧將現身　《超級夜總會》熱鬧登場

活動首日邀請到味全龍啦啦隊李多慧、張晴、口水與味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖登場，成為活動亮點之一；成美文化園同日下午也將在松緣會館舉辦「小龍女手作刈包派對」付費限額活動，民眾報名踴躍。另外，當天除了舉辦夜間散策市集，節目《超級夜總會》也將熱鬧登場。由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，並有多位歌手接力演出，以幽默風趣、貼近觀眾的互動風格，帶來精彩勁歌熱舞。

最後壓軸的煙火秀點亮夜空，將永靖夜晚渲染得璀璨動人，邀請民眾全方位感受永靖的文化脈動，迎接最美好的歲末盛宴。

