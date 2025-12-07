韓國年度演藝圈盛事AAA（Asia Artist Awards、亞洲明星盛典）為了慶祝開辦十週年，今年特別移師到高雄世運主場館舉辦，並且在活動隔天舉辦拼盤演唱會ACON2025，在今晚的演唱會開始之前，《NOWNEWS今日新聞》為您準備ACON演唱會懶人包，表演卡司、免費直播連結一次告訴您。
ACON主持人？13組卡司一次看
ACON為慶典演唱會，為慶祝AAA舉辦十週年所舉辦的特別活動，於12月7日登場，主持陣容包括李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY的Allen，以及KiiiKiii的Sui。
ACON2025表演嘉賓共13組，包含NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜YENA、KISS OF LIFE、QWER。預計帶來近300分鐘的精彩表演，其中主持人李濬榮、李伊庚將為現場帶來特別表演；AHOF、NEXZ則是首次來台灣開唱，不過AHOF的中國籍成員張帥博日前宣布因為個人行程問題，將不出席本次活動，而台灣籍成員簡志恩因為健康因素暫停活動，無緣在故鄉登台。
ACON活動長度？直播免費連結在這裡
ACON：觀眾彩排開始時間15：00（不直播），正式演出時間17：00，預計21：00結束（將近200分鐘表演，50首歌曲）。
直播平台：台灣民眾可打開電視三立都會台，可以收看官方轉播（延遲1小時）；免費直播LINE（LINE TODAY／LINE TODAY 娛樂／LINE MUSIC 官方帳號，延遲15分鐘）、WEVERSE（同步直播，台灣、日本、泰國、越南地區需跨VPN）兩大平台將同時進行串流轉播，零時差放送現場內容。
我是廣告 請繼續往下閱讀
ACON為慶典演唱會，為慶祝AAA舉辦十週年所舉辦的特別活動，於12月7日登場，主持陣容包括李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY的Allen，以及KiiiKiii的Sui。
ACON2025表演嘉賓共13組，包含NEXZ、xikers、CRAVITY、KiiiKiii、KickFlip、SB19、AHOF、Ash Island、ATEEZ、WOODZ、崔叡娜YENA、KISS OF LIFE、QWER。預計帶來近300分鐘的精彩表演，其中主持人李濬榮、李伊庚將為現場帶來特別表演；AHOF、NEXZ則是首次來台灣開唱，不過AHOF的中國籍成員張帥博日前宣布因為個人行程問題，將不出席本次活動，而台灣籍成員簡志恩因為健康因素暫停活動，無緣在故鄉登台。
ACON：觀眾彩排開始時間15：00（不直播），正式演出時間17：00，預計21：00結束（將近200分鐘表演，50首歌曲）。
直播平台：台灣民眾可打開電視三立都會台，可以收看官方轉播（延遲1小時）；免費直播LINE（LINE TODAY／LINE TODAY 娛樂／LINE MUSIC 官方帳號，延遲15分鐘）、WEVERSE（同步直播，台灣、日本、泰國、越南地區需跨VPN）兩大平台將同時進行串流轉播，零時差放送現場內容。