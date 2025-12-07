進入 12 月份，冬天的氣息也漸漸變濃，餐桌上開始出現冬季盛產的柑橘類水果，香甜的果肉常讓人一顆接一顆。不過，有時候也會遇到部分特別酸的橘子，直接丟掉又很浪費！對此，日本專家分享「消除橘子酸味」的 4 大秘訣，能讓酸溜溜的果肉瞬間昇華變甜！
買到超酸的橘子怎麼辦？4 秘訣讓味道昇華
酸酸甜甜的橘子一直是多數民眾接受度很高的水果，不過有些橘子因為成熟度不足，或生長期遇到日照時數不夠，導致果肉內檸檬酸比例偏高，使酸味明顯提升，吃起來就沒有這麼順口。
對此，日本生活攻略網站「LASISA」專家公布 4 種方式，能讓超酸的橘子變甜，完整方式如下：
揉一揉橘子
最簡單的方法就是「揉一揉」橘子。果肉細胞受到刺激後，會在修復過程中消耗檸檬酸，因此能減少酸味。此外，揉完後再靜置約一小時，檸檬酸會進一步下降，使橘子變得更甜。
加熱橘子
「加熱」橘子也是好方法。橘子加熱時，酵素會分解檸檬酸，使甜味更突出。最簡單的方式是放入微波爐加熱約 30 秒，但記得要在橘子皮上劃開幾道切口，避免加熱時爆裂。
烤橘子讓甜味更濃縮
烤橘子也能讓甜味更濃郁。加熱後橘子部分水分會蒸發，使甜味更加集中。可使用烤箱或平底鍋加熱至表面微微焦黃，橘子會變得更 Juicy，甚至帶有果醬般的濃稠感與焦糖香氣，風味完全不同於生食。
用「蘋果」給橘子催熟
最後是「後熟法」。如果橘子太酸，可能是尚未完全成熟。剛採收的橘子放置幾天後，酸味會自然減少、甜度提升。若想加速熟成，可與蘋果一起保存。蘋果會釋放乙烯氣體促進橘子熟成。建議將 1 顆蘋果與 2～3 顆橘子放入塑膠袋靜置，效果更佳。
水果店認證有效！加熱分解檸檬酸讓甜味冒出來
事實上，以加熱方式分解橘子內的檸檬酸、降低酸味，一直是公認處理「酸橘子」的最佳手法。但若家中沒有微波爐、烤箱，也有更簡單的方法！日本水果店老闆杉村和夫證實，只要將橘子整顆泡進 40℃ 熱水 10 分鐘，就能達到分解檸檬酸的效果。但他也提醒，浸泡時間不能超過 10 分鐘，否則甜味也會一併流失。
而熱水浸泡的好處還不只如此！果雕藝術家平野泰三補充，橘子先泡熱水再放入冰水，利用「熱脹冷縮」效果即可輕鬆去除果肉表面的白絡。這些白絲略帶苦味，去除後口感會更好。
不過，「白絡」其實富含營養，能幫助控制飯後血糖上升速度，也可被腸道菌發酵、增進腸道好菌。如果不介意些微苦味，仍建議連同果肉一起吃最健康！
資料來源：LASISA
資料來源：LASISA