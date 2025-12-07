我是廣告 請繼續往下閱讀

新北國王隊昨（6）日在東亞超級籃球聯賽（EASL）以109：94主場擊敗蒙古烏蘭巴托野馬，成功復仇。然而，勝利的喜悅卻被一則令人心痛的傷情籠罩。開賽不到1分鐘，陣中主力洋將桑尼就因左膝嚴重受傷退場。國王球團在昨日賽後發聲明表示桑尼已送往醫院檢查。今（7）日桑尼透過個人社群平台，親自證實了自己的傷勢為十字韌帶（ACL）撕裂。這起意外發生在比賽開始僅55秒時。桑尼當時在中場帶球發動快攻，在一次切入上籃的動作中，他的左膝用力過猛，出現了不自然的彎曲變形，他當場痛苦倒地並發出哀嚎。根據重播鏡頭顯示，傷勢狀況相當嚴重，桑尼無法自行起身，最終由擔架抬離球場。新北國王球團在昨日第一時間表示，已安排桑尼前往醫院接受進一步檢查，若有最新傷勢狀況會再對外說明。今日桑尼親自在個人社群發布貼文證實自己的傷勢確實是「十字韌帶（ACL）撕裂」，桑尼坦言這次傷勢對他打擊甚大：「賽季在我準備好之前就結束了。ACL讓我無法上場，但無法奪走真正的自我最難熬的不是疼痛，而是看著我努力的一切，在一瞬間消失。我那時正打出可能是我生涯最好的籃球，這次傷勢不只摧毀了我的膝蓋，也摧毀了我心中的一部分。不過，桑尼也展現了強大的意志力，誓言將重建自我，以更強、更好的狀態重返球場。他向球迷喊話：「我會重建，並以更強大、更好的狀態重返球場。很快就會與大家見面。」桑尼本季繳出場均24.6分、10.6籃板、2.6助攻的超全能數據，在東超賽場上也有相當亮眼的表現。如今卻因重大傷勢將面臨漫長而艱辛的復健過程，新北國王也將必須立即尋找新的洋將人選，以應對接下來的賽程挑戰。