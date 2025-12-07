我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歌手吳申梅（右）很佩服演員呂俍慧（左）廣東話說得好，呂俍慧則鼓勵她，持續學習下去就會變好。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

金曲甜美女神吳申梅（梅子）將於10日推出2025壓軸單曲〈外家〉，日前曝光MV裡扮演娘家母親、台八女星呂俍慧的劇照。吳申梅表示，跟呂俍慧結緣於花蓮的慈善活動，兩人相談甚歡之下，才發現原來彼此都是香港媳婦，當下開始變熟，能一起拍MV也很開心。吳申梅也自爆，因為廣東話不好，鬧了不少笑話，有次要紙巾，結果餐廳來了湯匙，老公在旁邊笑到翻過去。MV將於8日首播。吳申梅表示，同為香港媳婦，呂俍慧最讓她佩服的一點，就是廣東話講得超級標準。呂俍慧則溫柔安慰她：「妳才嫁過去3年，有心學都不會慢。」吳申梅表示，目前她的粵語聽力大概能懂8成，口說只有2成，「在香港待久會突然變好，可是回台工作一陣子又會退步，一直在進退消長中。」她分享曾經鬧過的語言糗事，某次在香港餐廳想向服務生要紙巾，結果遞過來的卻是一支湯匙，讓她當下愣住，老公在旁大笑不已，經他解釋才知道廣東話的湯匙叫「匙羹」，和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音，立刻讓店員誤會。她尷尬表示：「真的超好笑，我講的粵語到底是在幫誰添亂？」被問到最會講的廣東話是哪一句時，吳申梅表示：「應該是『來杯黑咖啡』吧！」因為她常到老公公司樓下等他下班，順便買杯黑咖啡，「唔該！一杯『齋啡』（黑咖啡）」這句話講到相當熟練。甚至曾被香港店員誤以為她是本地人，直接用一長串廣東話回她，讓她瞬間當機，「雖然不知道怎麼回，但還是覺得超開心，至少這一句被認證了！」新歌〈外家〉的「外家」一詞，是閩南人所稱的「娘家」，也就是嫁出去女兒的後盾和支柱，整首歌也是吳申梅真實婚姻生活寫照，她參與了詞、曲創作，與兩位大師陳東賢、余國光，一起共創出心血結晶。