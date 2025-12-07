我是廣告 請繼續往下閱讀

在戰爭陰影、天災與政治撕裂交錯的此刻，壯闊台灣創辦人吳怡農試圖把「威脅」放回日常生活。他主張台灣必須在不確定中培養「社會韌性」，學會自己保護自己，同時以不攻擊、不戰狼的理性政治，挑戰只求「安全下莊」的治理文化。他直言，在這個時代，所謂的good enough，其實遠遠不夠。當世界地緣政治重新洗牌，台灣站在更危險、也更需要勇氣的位置。如何在威脅中建立韌性、在不確定中建構未來，是每個台灣人都逃不掉的課題。這幾年推動「社會韌性」的過程，讓吳怡農明顯感受到社會觀念正在轉變，大家開始理解，韌性不是口號，而是關乎國家存續的能力。在《東南亞夯什麼》節目裡，他用最生活化的方式定義韌性，當衝擊發生時，國家與社會要能快速應變並回到正常生活。而要「恢復正常」，經濟是關鍵。他提醒，台灣GDP中近九成不是政府支出，代表社會能否持續運轉，有90%取決於政府以外的力量。因此，韌性不能只停在政府層級，企業、公民團體到每一個家庭都必須有準備。他肯定賴清德總統成立「全社會防衛韌性委員會」，並出版「全民應變手冊」，但下一步是把韌性擴散到那90%的社會，企業要做營運持續計畫，學校、教會、非營利組織要有應變流程，家家戶戶也要有「安全計畫」。談到家庭，吳怡農說得具體，如果有一天因為地震、颱風等突發狀況無法回家，家人應該去哪裡集合？順序是什麼？寫在紙上放進孩子或長輩的包裡，是最實用的準備。他也認為「防災包」文化的興起是台灣社會韌性的進步，因為「自己的安全，自己負責」永遠是最可靠的。在吳怡農看來，韌性不只是物資清單，更是心理建設。政府過去擔心「講太白會引起恐慌」，但吳怡農主張，只要同時提供解方，就能在溝通風險的同時增強公民能力。他建議政府將手冊全面數位化，做成可離線使用的手機版，讓最重要的知識永遠在每個人手中。回顧2019年挑戰蔣萬安的選戰，吳怡農堅持不做人身攻擊，只談政策與立場，短短四個月取得九萬多票、民調逼近對手。這讓他更加確信，台北市民要的不是情緒動員，而是理性、建設性的競爭。面對年輕人與藍綠支持者普遍對政治文化失望，吳怡農提醒，不投票或把票投給任何反體制者，都可能讓民主倒退。政治工作真正的任務，是用「正向政治」重新贏回信任。因此，他選擇再次投入選舉，把政治視為使命，而非職涯選項。談到「大罷免」失敗，吳怡農直言，如果政治只剩發洩，不可能改善社會，也不可能贏得選舉。一次次的投票已清楚表明，選民要的是能夠說理、提出方案的政治，而不是情緒表演。被問到若出戰台北市長的對手仍是蔣萬安該如何，吳怡農先稱蔣萬安是個很好的人，但他也指出，台北資源太多，只要不犯大錯就能安全下莊，然而「不犯錯」文化才是最危險的自滿。真正的競爭，是回答為什麼「good enough」還不夠好。他認為，台北沒有停滯的本錢。面對未來衝擊，市政府不能只當管理者，而要提前布局，讓城市在考驗後反而更進步，為下一代創造更多機會。談到吳怡農心中的台北，他希望未來世界提到台北時，是帶著羨慕，而不是認為這座城市很久沒有更新。他舉例，柏林有文化、巴黎有鐵塔、紐約有天際線，台北也應該有讓市民驕傲、讓世界一想到就有畫面的象徵，而不是只靠既有優勢坐等別人上門。在都市計畫上，他點出另一個痛點，從河岸望向台北，各個區塊長得完全不同，天際線缺乏規劃，反映都市計畫長期未更新，居住品質與交通因此被卡住。他強調，畫出台北的首都藍圖不是技術官僚的工作，而是市民共同參與的民主過程，透過公聽會一起回答「台北應該長什麼樣子」。如今許多人已不再把政黨視為主要參與管道，於是寄望於「非典型政治人物」，結果又常感到被背叛。吳怡農認為，關鍵還是政治人物是否願意把政治當成必須負責的工作。「既然選擇了，就有責任做對的事，回應選民的期待。」而他提出的答案，是韌性、首都藍圖，以及不戰狼的選戰方式。