財政部近期公布114年9至10月統一發票中獎清冊，各縣市的發票幸運兒通通現形。其中，有2位幸運兒是因為喝手搖飲料，成為財神眷顧的幸運兒，分別將1千萬特別獎、2百萬特獎帶回家，第一位千萬幸運兒誕生在台南市新市區，在華興街買了一沐日拿到千萬發票，另外還有1位台中幸運兒買先喝道成為百萬富翁！
只花95元喝手搖飲！幸運兒帶回1千萬發票
2025年9、10月統一發票，特別獎號碼「25834483」，財政部公布了發票中獎清冊，其中在台南市新市區的知名手搖飲品牌「一沐日」，就開出了1張千萬特別獎，另外在台中中友百貨的先喝道，也開出2百萬特獎發票，詳細地點與消費金額內容如下：
🥤 1000萬特別獎：一沐日 (台南)
中獎店家：鑫成冷飲有限公司，一沐日台南新市華興店
店家地址：台南市新市區華興街102號1樓
消費金額：95元
購買品項：飲品
🥤 200萬特獎：先喝道 (台中)
中獎店家：先喝道台中中友百貨店
店家地址：台中市北區三民路3段161號 (中友百貨C棟1樓)
消費金額：95元
購買品項：2杯飲品 (台灣四季春 + 英式蜜桃拿鐵)
而且一沐日台南新市華興店是在今年7月才剛開幕，不到半年就開出千萬發票，相當幸運！從發票消費金額分析，台南一沐日的幸運兒應該是買了兩杯飲料，而台中先喝道則有公布幸運兒點的品項為台灣四季春 + 英式蜜桃拿鐵，還推出了優惠活動，這兩張發票都很有可能是2人左右的親友、同事一起消費拿下。
統一發票9、10月中獎號碼一次看
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
資料來源：財政部發票中獎清冊
