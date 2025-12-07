我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞吉隆坡日前遭遇傾盆大雨，多處路段因排水溝堵塞而出現嚴重積水，車輛被迫慢速前進。就在交通一片混亂之際，2名外送員不顧大雨，直接停下車走向排水溝，徒手清掉塞滿垃圾的出口，讓現場水位迅速下降，這段畫面被路人拍下後，引發大量網友讚賞。TikTok用戶＠izzokayyy在4日上傳影片，只見道路因大雨淹成一片黃濁水面，車輛幾乎無法正常行駛。2名身穿Grab外套、戴安全帽的外送員，毫不猶豫地踏入深水，蹲在排水口前將塑膠袋、樹葉與雜物拉出。隨著堵塞被清除，積水很快往下游流動，原本被淹沒的路面逐漸露出，交通也恢復可通行。拍攝者在影片寫下「大哥真是英雄」，網友也狂刷留言力挺，直呼「真正的暖心行動」「外送員辛苦又善良」。Grab馬來西亞官方帳號也在留言區回應表示感謝，稱2人的行動為所有人做出最佳示範。截至6日為止，該影片已累積超過2萬個讚、逾65.4萬次觀看。