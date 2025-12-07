醫師黃軒表示，冬天氣溫驟降，凌晨成為「睡夢中猝死」高峰，不少看似健康的人白天正常、夜裡卻再也沒有醒來。此類睡眠中無預警猝死（SUDS），多與心律不整、阻塞性睡眠呼吸中止及夜間心臟事件有關；研究指出，午夜至清晨的突發性心臟死亡比例明顯增加。黃軒提醒，若近期出現晨起頭痛、睡覺被噎醒、夜間胸悶心悸等警訊，務必盡速就醫檢查，避免悲劇發生。
台灣近期發生多起猝死案例，醫師黃軒6日在粉專發文指出，「有些人白天還談笑風生，夜裡卻再也沒醒來。」這種看似平靜、其實極殘酷的離去，在醫學上稱為 SUDS / SUD（Sudden Unexpected Death in Sleep），在睡眠中無預警猝死，黃軒示警這並非都市傳說、也不是命薄，而是一連串身體微弱到幾乎察覺不了的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。
黃軒解釋，睡眠是人體進入「最低防禦模式」的時刻，睡覺的時候心跳會變慢、血壓下降、自主神經切換到副交感、呼吸反射下降（對缺氧反應變遲鈍）。也就是說，白天還撐得住的健康「破洞」，到了夜晚可能就「破防」，研究指出，許多致命事件的時間點落在清晨12時至清晨6時之間，包括心律不整、急性心臟事件、夜間呼吸中止等。
小心三大黑夜殺手！讓人一睡不醒
黃軒也點出「三大黑夜殺手」，讓人睡著睡著就走了。第一、心律不整，第二、阻塞性睡眠呼吸中止（OSA），第三、夜間心臟病發，尤其是在冬天。當天氣變冷後，冠狀動脈就像被冷縮的吸管，導致血液黏稠、血管收縮、血壓波動，心臟在黑夜中有如被逼著做高強度運動，當氣溫急降後的24至72小時開始是心肌梗塞的高峰。
高危族群注意！出現2狀況快就醫別拖
至於哪些人是高危險族群，黃軒提醒以下族群要特別注意在睡夢中猝死的問題，如果有出現兩項以上，且最近累到睡覺都在喘，千萬不要拖，一定要快點就醫。
常被忽略的高危險族群：
◾40歲至70 歲男性
◾飽受壓力的上班族
◾長期打呼、白天嗜睡的人
◾高血壓控制不良
◾心臟肥厚、心肌病家族史
◾睡前喝酒（加重呼吸中止）
◾冬天睡在過冷房間的人
留意「4大致命前兆」！身體在向你求救
黃軒提到，睡眠中死亡前其實有警訊，並非毫無徵兆，只是訊號太細，容易被忽略。以下症狀若常出現，是身體最誠實的求救：
1、一睡醒就頭痛，是夜間缺氧警訊
2、睡覺時被噎醒、喘醒
3、夜間心悸、胸口悶熱
4、最近走路變慢、起身變吃力
睡夢中死亡不是突然！5招遠離夜間猝死
黃軒說，睡夢中死亡並不是「突然」，是身體長久以來被忽略的小毛病，在某個太冷、太累、太缺氧的夜晚，同時被點燃。睡覺不是休息，是修復，也是生命最脆弱的縫隙，透過以下5招預防「睡夢中死亡」。
1、睡覺時室溫保持在20度至24度，冬天太冷，心臟壓力會翻倍。
2、側睡降低呼吸中止，打呼消失一半不是傳說，是科學。
3、睡前避免喝酒，酒會「癱軟」呼吸道肌肉，引發呼吸暫停。
4、高危族群務必做心電圖、心臟超音波、睡眠檢查（PSG）、24小時心電圖等檢查。
5、長期熬夜會擾亂自主神經，使夜間心律不整更容易發生。
資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean
