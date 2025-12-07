我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金鍾國（中）透露自己和老婆是先婚後愛。（圖／翻攝自屋塔房的問題兒童們）

韓星金鍾國今年8月突然宣布結婚，並在9月初悄悄完婚，日前他出演綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》，首次透露他和老婆是先婚後愛，沒有發展感情就先結婚了，同時節目中也算了塔羅牌，結果居然是「多子多孫」。《屋塔房的問題兒童們》節目中，嘉賓吳珉錫和金鍾國聊天時談到，「我印象中的哥，什麼時候都在運動，根本沒辦法想像他身邊有女性，他結婚前什麼時候談戀愛的？」想不到金鍾國居然直接回應，「所以我說了，我沒有談戀愛，就是突然結婚的。」為此，節目主持人追著問金鍾國：「所以你們是結婚後才開始戀愛嗎？」金鍾國應道：「對呀，就是這樣」，證實他和老婆是先結婚才開始談戀愛的。節目中，擁有塔羅牌諮商師資格的來賓吳珉錫，透露自己曾經為金鍾國算塔羅的結果，「那時候鍾國哥身邊明明沒有女性，但是卻算出了『懷孕、生很多小孩』的結果。」讓現場成員紛紛問金鍾國「什麼時候有好消息」，為此金鍾國回應：「有好消息一定會告訴大家，不過對方並不是很執著在小孩的類型，所以我們夫妻開心就好。」金鍾國於9月跟圈外女友正式完婚，為了保護新娘身分，婚禮全程採用超高規格保密措施，現場只邀請不到100名親朋好友，受邀者甚至到了婚禮前一天才被告知儀式地點，不僅如此，他們還被下封口令「千萬別告訴身邊人」，全程保密到家，只為了保護新娘是圈外人士的隱私。