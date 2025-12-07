我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（左）首次和女兒顧穎（右）同台合唱，唱完她給女兒一個大擁抱。（圖／寬宏藝術Ｘ環球音樂提供）

▲李千娜首場大型演唱會《入戲》，以傳統戲曲的「生、旦、凈、丑」作為歌單主題分類。（圖／寬宏藝術Ｘ環球唱片提供）

歌手李千娜出道18年，昨（6）日晚間首次在TICC台北國際會議中心舉辦大型個人演唱會《入戲》，特別來賓是她的寶貝女兒、最近出道的歌手顧穎，母女合唱歌曲〈打勾勾〉，歌詞提及「能不能說好愛自己更多，能不能說好不脆弱生活」，像是母女互相約定要愛自己。唱到最後，李千娜哽咽得一度無法唱完最後一句，顧穎察覺到這個小細節，立馬拿起麥克風要幫唱，這時李千娜也調整好情緒，母女倆一起唱完，完成首次的公開同台演出。李千娜表示，這是她人生中很重要的一場演出，「我希望這場特別的演出，來賓是我人生中重要的人，就是我的女兒顧穎。」李千娜表示，她行前保密到家，真的是連家中兒子都不知道姊姊要來和媽媽合唱。顧穎表示，她第一次和媽媽同台，難免有點緊張，「但是我很為媽媽開心，很恭喜她能完成夢想，舉辦這場演唱會。能一起合唱，是很有意義也很重要的任務。」隨後顧穎也向李千娜說：「媽媽你辛苦了！」現場李千娜的家人們也都來了，爸爸在台下熱烈為她喝采，還有粉絲組成的應援團，自發地打造應援的宣傳品。明星好友則有黃鐙輝、阿Ken，都坐在台下欣賞演出。羅時豐、王彩樺也都送上花藍祝賀。在李千娜走下台和觀眾互動，因觀眾的熱情，讓她一時愣在原地，不知該如何是好時，李千娜向阿Ken「求救」，「我很需要一名主持人。」這時阿Ken接過麥克風，立刻主持人上身，「大家好，我是阿Ken，你們有沒有入戲啊？」觀眾聽見熟悉的聲音，又是一陣驚呼。李千娜以戲曲裡的「生、旦、凈、丑」四大主題特性鋪陳她的歌單，從青澀的女子到老練的演員，歌曲裡唱了別人的故事，也唱了她自己的故事。今年剛出的新專輯《千娜舞台秀 -