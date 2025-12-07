歌手李千娜出道18年，昨（6）日晚間首次在TICC台北國際會議中心舉辦大型個人演唱會《入戲》，特別來賓是她的寶貝女兒、最近出道的歌手顧穎，母女合唱歌曲〈打勾勾〉，歌詞提及「能不能說好愛自己更多，能不能說好不脆弱生活」，像是母女互相約定要愛自己。唱到最後，李千娜哽咽得一度無法唱完最後一句，顧穎察覺到這個小細節，立馬拿起麥克風要幫唱，這時李千娜也調整好情緒，母女倆一起唱完，完成首次的公開同台演出。
李千娜首場大型演唱會 特別來賓必須是重要的人
李千娜表示，這是她人生中很重要的一場演出，「我希望這場特別的演出，來賓是我人生中重要的人，就是我的女兒顧穎。」李千娜表示，她行前保密到家，真的是連家中兒子都不知道姊姊要來和媽媽合唱。
顧穎表示，她第一次和媽媽同台，難免有點緊張，「但是我很為媽媽開心，很恭喜她能完成夢想，舉辦這場演唱會。能一起合唱，是很有意義也很重要的任務。」隨後顧穎也向李千娜說：「媽媽你辛苦了！」
現場李千娜的家人們也都來了，爸爸在台下熱烈為她喝采，還有粉絲組成的應援團，自發地打造應援的宣傳品。明星好友則有黃鐙輝、阿Ken，都坐在台下欣賞演出。羅時豐、王彩樺也都送上花藍祝賀。
阿Ken即興主持！觀眾秒入戲
在李千娜走下台和觀眾互動，因觀眾的熱情，讓她一時愣在原地，不知該如何是好時，李千娜向阿Ken「求救」，「我很需要一名主持人。」這時阿Ken接過麥克風，立刻主持人上身，「大家好，我是阿Ken，你們有沒有入戲啊？」觀眾聽見熟悉的聲音，又是一陣驚呼。
李千娜以戲曲裡的「生、旦、凈、丑」四大主題特性鋪陳她的歌單，從青澀的女子到老練的演員，歌曲裡唱了別人的故事，也唱了她自己的故事。今年剛出的新專輯《千娜舞台秀 -
彼段過去經過阮兜口》，以電子花車為主題，雖然現場沒辦法有實體車，但是舞台設計依舊設計為花車造型，外加一台移動舞台，效果十足。演唱歌曲包括〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、 〈愛人醉落去〉、〈望月想愛人〉、〈孤女的願望〉組成的組曲。還有〈真心換絕情〉、〈再會啦心愛的無緣的人〉、〈無法度按捺〉經典歌曲。
李千娜獻唱〈莫忘〉 懷念故友顏正國
為懷念今年離世、如兄長般的摯友顏正國，李千娜演唱電影《少年吔》片尾曲〈
莫忘〉，歌詞提到「分開是讓想念可以更久」，令觀眾動容。千娜表示，感謝曾經在生活中停留過的人，可能沒有常常出現、 可能沒有常常聯絡，只是用了不同方式活在彼此的世界。
她表示，希望透過某首歌曲、某個片段，能讓大家能想起曾經歷過、或現在正在扮演的角色，她期許自己能繼續把快樂、感動帶給大家。李千娜表示，老公黃尚禾和婆婆在後台照顧小朋友，很可惜沒辦法看她的演唱會，但是相信他們都有聽見她唱的歌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李千娜表示，這是她人生中很重要的一場演出，「我希望這場特別的演出，來賓是我人生中重要的人，就是我的女兒顧穎。」李千娜表示，她行前保密到家，真的是連家中兒子都不知道姊姊要來和媽媽合唱。
顧穎表示，她第一次和媽媽同台，難免有點緊張，「但是我很為媽媽開心，很恭喜她能完成夢想，舉辦這場演唱會。能一起合唱，是很有意義也很重要的任務。」隨後顧穎也向李千娜說：「媽媽你辛苦了！」
現場李千娜的家人們也都來了，爸爸在台下熱烈為她喝采，還有粉絲組成的應援團，自發地打造應援的宣傳品。明星好友則有黃鐙輝、阿Ken，都坐在台下欣賞演出。羅時豐、王彩樺也都送上花藍祝賀。
在李千娜走下台和觀眾互動，因觀眾的熱情，讓她一時愣在原地，不知該如何是好時，李千娜向阿Ken「求救」，「我很需要一名主持人。」這時阿Ken接過麥克風，立刻主持人上身，「大家好，我是阿Ken，你們有沒有入戲啊？」觀眾聽見熟悉的聲音，又是一陣驚呼。
李千娜以戲曲裡的「生、旦、凈、丑」四大主題特性鋪陳她的歌單，從青澀的女子到老練的演員，歌曲裡唱了別人的故事，也唱了她自己的故事。今年剛出的新專輯《千娜舞台秀 -
為懷念今年離世、如兄長般的摯友顏正國，李千娜演唱電影《少年吔》片尾曲〈
她表示，希望透過某首歌曲、某個片段，能讓大家能想起曾經歷過、或現在正在扮演的角色，她期許自己能繼續把快樂、感動帶給大家。李千娜表示，老公黃尚禾和婆婆在後台照顧小朋友，很可惜沒辦法看她的演唱會，但是相信他們都有聽見她唱的歌。