蘇門答臘島近來連遭暴洪與土石流重創，數百萬災民陷於斷糧、失聯與瘡痍的家園中，印尼社會開始正面質疑「災情是否其實是人禍」。在輿論壓力下，政府宣布將撤銷20家企業、共75萬公頃的森林利用許可證，象徵當局終於承認多年來的森林濫伐與開發審查失控，已讓天然屏障不堪一擊。過去兩週，亞齊省、北蘇門答臘省與西蘇門答臘省成為重災區，至少836人罹難、518人失蹤，許多山區道路至今仍中斷。林業部長拉查指出，這20家公司長年開墾棕櫚油與木材種植園，使大量森林被清空，破壞排水與土壤固著功能，放大極端降雨造成的致命後果。政府除全面撤照外，也將暫停新的森林利用許可發放，並傳喚另12家公司接受調查。這場災難的背景更深層。全球森林監測平台Global Forest Watch數據顯示，蘇門答臘在2023年失去約13萬公頃原始森林，是全球消失速度最快的熱帶地區之一。棕櫚油是印尼重要出口產業，約占全球供應量六成，一直被環保團體批評與大量毀林脫不了關係。近年印尼強調推動「永續棕櫚油」認證，但地方政府與企業勾結、非法伐木橫行的問題始終難解。今年印尼亦受強聖嬰現象影響，氣候專家指出，西太平洋區域海溫變化讓降雨分布極端化，暴雨集中落在蘇門答臘中北部，使原本脆弱的地貌難以承受。印尼國家減災署統計，該國每年有九成以上自然災害與水患、土石流相關，而「森林流失」始終是最常見的助燃因素。拉查表示，一旦總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）批准撤照，政府將公開企業名單。林業部與警方也成立特別小組，調查災區被洪水沖散的大量原木來源，尤其是北蘇門答臘南塔帕努利縣一帶，疑似涉及非法伐木。不過NGO直言，除非政府真正追查高層與地方長期互助的利益網絡，「不會只有20家，而是遠遠不止」。中央救援行動也因速度不彰被批翻車。部分災區仍因橋樑斷裂、通訊中斷而難以送入物資，地方政府呼籲中央追加經費並優先修復交通動線。普拉博沃則遲未回應是否宣布全國緊急狀態，引發外界質疑他「怕財政負擔、怕國際檢視，不敢升級災害級別」。印尼公共政策專家特魯布斯直言，此次災害不只是氣候問題，而是「政府危機管理再度失靈」。他批評中央對災情反應遲緩、跨部會協調薄弱，這些結構性問題若不改變，未來每逢暴雨，蘇門答臘恐都將變成下一場悲劇的舞台。這場災難逼迫印尼面對多年迴避的現實，極端氣候固然不可控，但人為破壞環境、審批制度鬆散、地方利益盤根錯節，才讓暴雨一夕間奪走無數生命。撤照20家公司只是第一步，真正的考驗，是政府是否願意動刀更深、避免政策被產業壓著走，並以透明改革重建民眾信任。蘇門答臘的泥濘還未乾，而印尼能否走出重複災難的輪迴，也正取決於此刻的抉擇