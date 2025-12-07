冬天到了，不少人會想用保溫杯裝進熱熱飲品，隨時都能喝到溫暖飲料。不過台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學部主治醫師楊振昌表示，不鏽鋼保溫杯不適合用來裝咖啡、茶、牛奶和中藥等，容易產生污垢，沒洗乾淨就會把細菌通通喝下肚！
裝酸性飲料免擔心重金屬 喝完快清洗
楊振昌過去在節目表示，許多民眾會擔心用不鏽鋼保溫杯裝酸性飲料時，會導致保溫杯中的重金屬，如鉛、鎳、鉻等物質被溶出來，但其實只要表面沒有鏽蝕，重金屬就不太可能會被溶出。如果只是裝一般的飲料來喝，不會溶出不鏽鋼的重金屬，實驗室中會有不鏽鋼重金屬被溶出，通常都是檢測時使用濃度較高的醋酸。
但楊振昌也表示，不鏽鋼保溫杯不適合拿來裝咖啡、茶、中藥及牛奶，因為這類飲品沒有清洗乾淨，很容易累積污垢，孳生細菌。另外，牛奶、豆漿等飲料富含蛋白質，放在常溫下也很容易導致細菌孳生，要趕快喝完，以免變質，建議喝完飲料之後，要馬上把保溫杯清洗乾淨，每周再用軟刷搭配檸檬酸等洗劑，深層清洗。
無毒教母推「過碳酸鈉」 污垢瞬間瓦解
無毒教母譚敦慈也建議，清洗保溫杯時，可以使用稀釋過後的溫熱「醋水」消除異味，也能使用「過碳酸鈉」處理難纏的污垢，約1到2周在保溫杯內倒入一點過碳酸鈉，再倒入溫熱水（塑膠瓶請注意耐熱溫度，勿使用過熱的水），稍微浸泡一些時間，沖洗乾淨即可。杯蓋上的膠條也能拆卸下來，用加入「過碳酸鈉」的溫熱水浸泡清潔。
資料來源：楊振昌、譚敦慈
我是廣告 請繼續往下閱讀
楊振昌過去在節目表示，許多民眾會擔心用不鏽鋼保溫杯裝酸性飲料時，會導致保溫杯中的重金屬，如鉛、鎳、鉻等物質被溶出來，但其實只要表面沒有鏽蝕，重金屬就不太可能會被溶出。如果只是裝一般的飲料來喝，不會溶出不鏽鋼的重金屬，實驗室中會有不鏽鋼重金屬被溶出，通常都是檢測時使用濃度較高的醋酸。
但楊振昌也表示，不鏽鋼保溫杯不適合拿來裝咖啡、茶、中藥及牛奶，因為這類飲品沒有清洗乾淨，很容易累積污垢，孳生細菌。另外，牛奶、豆漿等飲料富含蛋白質，放在常溫下也很容易導致細菌孳生，要趕快喝完，以免變質，建議喝完飲料之後，要馬上把保溫杯清洗乾淨，每周再用軟刷搭配檸檬酸等洗劑，深層清洗。
無毒教母譚敦慈也建議，清洗保溫杯時，可以使用稀釋過後的溫熱「醋水」消除異味，也能使用「過碳酸鈉」處理難纏的污垢，約1到2周在保溫杯內倒入一點過碳酸鈉，再倒入溫熱水（塑膠瓶請注意耐熱溫度，勿使用過熱的水），稍微浸泡一些時間，沖洗乾淨即可。杯蓋上的膠條也能拆卸下來，用加入「過碳酸鈉」的溫熱水浸泡清潔。
資料來源：楊振昌、譚敦慈