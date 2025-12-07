我是廣告 請繼續往下閱讀

《台灣之光》李安為了23年前推出的專書《十年一覺電影夢: 李安傳》以經典新版的風貌重新上市，特別舉辦簽書會，吸引大批粉絲排隊購書，有人上午7點就到現場卡位。他透露新片《金山》因預算的問題，開拍前4週才臨時喊卡，而各方關注Netflix併購華納影業，他認為會讓小型、獨特地的作品變得越來越少。李安對於自己拍片風格幾乎不自我重複也口吐金句：「婚姻要忠實，拍電影沒有必要忠實，對不對？」還自嘲：「我太太說我書也沒有讀好，玩也沒玩到。」所以他拍片一定要覺得好玩。他坦言：「拍電影是很有意思的事情。」認為現在的新一輩導演拍片有點可憐，被一堆規範要求綁得死死的。也自虧：「我就是覺得已經會做的東西，要再做就一點興趣都沒有，沒辦法強迫我。」笑稱太座覺得他心理不平衡，才會一定要找好玩的事情做。30多年前，李安以《推手》等號稱「父親三部曲」的影片在台灣成為票房、口碑都受肯定的大導演，還成功進軍歐美，結果接下來拍攝的《理性與感性》、《冰風暴》、《與魔鬼共騎》、《臥虎藏龍》等，片片類型不重複。他笑道：「你出去玩也是要換地方吧，不會都只去同一個地方。」他笑言在台灣的時候，只是天天上補習班，忙著準備考試，都沒怎麼玩，透露：「我長得也很慢，到了美國，20多歲還又長了兩公分。」人生不管在體型或是體驗上的成長，都是出了國以後又有一番新的進展。他現在還有創作的雄心，不過手上籌備的兩部片《金山》、《李小龍》各有不同原因卡關，前者有可能明年正式開拍。《金山》描述華裔孤兒在美國西部流浪的歷程，提及一百多年前華人在美國社會的處境，李安覺得劇本非常好，演員也已選好，卡在預算的問題，開拍前4週才臨時喊卡，要等加州拍片的減稅措施確定之後，明年就可望能拍攝。《李小龍》則是籌備8年還有很多因素無法正式啟動，兩部片都不會用他曾經很努力要推動的3D、4K、每秒120幀技術，表示都先以2D的版本來拍，未來可能實驗性短片再來嘗試這技術。提到各方關注Netflix併購華納影業，他認為會讓小型、獨特地的作品變得越來越少，希望它們不要消失。他這次返台出席金馬獎慶功宴，