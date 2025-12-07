我是廣告 請繼續往下閱讀

中國對台灣的灰色地帶侵擾次數不減反增，福建海事局聯合交通運輸部東海救助局，首度在「台灣灘」也就是澎湖西南方海域進行搜救應急演練，還強調這是執法行動。我國海巡署火速發新聞稿怒斥，根本是魚目混珠、混淆海域位置，對台灣進行侵擾與認知作戰。對此，國防院戰略研究所長蘇紫雲表示，這是中國展現台海內水化的一個做法，以軟性的調子來展現他治權的一部分。國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔接受《NOWNEWS》記者採訪時分析，對方很可能是在測試我們有沒有辦法有效反應。若從戰爭史來看這件事情，盧溝橋事變、二次世界大戰國民政府與日本政府的對抗事件，當時日軍宣稱有士兵失蹤，進而去搜索來引發戰爭。也就是説，進一步的在對方領域發動侵略的手段，即使台灣灘距離台灣本島遙遠，但還是有危險性。許智翔表示，這種侵擾的手段在中俄很常使用，俗稱「切香腸戰術」，一點一丁的往前踏，你沒有反應，我就繼續向前一步對台灣挑釁，這是作戰時可能的手段。比方說，中國海警很常在24海里臨界區活動，有時候會進到12海里，並說台灣海峽是內海。倘若未來要做實內海化，中國突然衝進我國領海，說船隻發生事情他要救援，這是可能發生的。面對中國的騷擾，許智翔提醒，台灣必須強化海域覺知能力，而不是把船撒出去就好，應該強化水面、水下、空載的偵測系統，就連衛星系統也必須不斷地監測。若可以更早預警對方的行動，對方在我們的臨界區、甚至是領海，海巡可以最快出發到場控場進行反制。