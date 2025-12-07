今（7）日台北市信義區捷運後山埤站附近，發生警匪追逐，信義分局員警追捕毒販，對方頑強抵抗並開車逃逸，雙方一路追逐到玉成街上，毒犯車輛失控衝撞2台汽車、3台機車，最終員警將人攔下，帶回偵辦。詳細情形、傷亡狀況，仍待警方釐清。
信義分局警方於捷運後山埤站旁追捕毒販，不料，對方拒檢開車狂飆逃竄，雙方一路追逐到玉成街一帶，涉案車輛沿路衝撞汽機車，造成2人受傷送醫，駕駛最後也被優勢警力攔截逮捕，警方現場查扣毒品，詳細事發過程以及傷亡狀況仍待警方進一步調查釐清。
據了解，這起警匪追逐，造成2名傷者受傷送醫，2名傷者都是男性（34歲、53歲），疑似都是遭到毒販撞擊導致，目前都已經送到醫院救治，暫時無生命危險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
