桃園永豐雲豹今（7）日迎來本季在桃園巨蛋的最後一戰，迎戰休兵兩周來勢洶洶的夢想家，雲豹在克羅馬29分、11籃板、7助攻「準大三元」，加上董永全攻下職業生涯新高的9分，成功收下本季第10勝，成為聯盟第一支雙位數勝場的球隊。賽後，董永全表示自己很清楚在場上應該要做什麼，因此上了場就是做好一些簡單的事。休息約2個禮拜的夢想家在上一戰的外線火力創下多項聯盟紀錄，此役同樣在首節就火力全開，單節攻下32：26的攻勢。然而，這個領先卻沒能持續下去。第二節原本處於6分落後的雲豹，靠著麥卡洛個人連得7分、林信寬左手投籃以及曹薰襄的快攻上籃，反倒處於3分領先的地位。第二節約剩3分鐘時，高錦瑋在外線砍進一記三分，雙方比分拉開至雙位數。這記外線空心入網後，不僅球迷大聲歡呼，板凳席的隊友也隨之振奮。半場結束，雲豹反倒以52：46領先夢想家，其中前一戰輪休的麥卡洛砍進15分，外帶8籃板、2抄截，夢想家則由馬建豪進帳全隊最高的10分。雙方易籃再戰後，先前較少上場機會的董永全砍進3記三分，不僅幫助球隊持續佔有領先優勢，也打出他職業生涯的代表作。第三節讀秒階段，林信寬又當英雄、砍進一記壓哨三分，率領雲豹帶著17分優勢進入決勝節。末節高錦瑋、莊博元接連在外線開砲，瞬間澆熄夢想家的反攻氣焰。在87：73時，克羅馬快攻傳給米勒一記超絕妙的助攻，讓米勒有灌籃的機會。不過，夢想家也還沒認輸，陳振傑、霍爾曼連得5分，但克羅馬此時直接跳出來接管戰局，把比賽直接以105：92直接帶走，不僅豪取四連勝，也替桃園巨蛋的最後一場主場比賽劃下完美句點。雲豹方面，克羅馬攻下全場最高的29分，外帶11籃板、7助攻，董永全也攻下職業生涯新高的9分，三分球3投全中，完美把握上場機會。夢想家則由霍爾曼入帳全隊最高的22分，湯普金斯也有20分進帳。董永全本季場均上場時間大約8分鐘，場均得分也只有1.8分、1.5籃板、0.2助攻，此役竟在第三節火力全開、砍進3記三分，攻下職業生涯新高的9分。賽後，董永全表示：「平常教練不會跟我講太多，但我知道我現在在這個球隊的工作是什麼，所以上去就很清楚知道自己要做什麼事。」他進一步說道：「上場其實也沒有想說自己要投幾球，出手是合理的比較重要 ，主要是要做好防守、籃板，這些簡單的事情。」對於董永全的好表現，雲豹副隊長高錦瑋說道兩人平常是一起訓練的好夥伴，「我們都是互相幫忙，像是練完球就會花很多時間在投籃，然後他也會跟我分享他在場上投籃的節奏有時候可能不太對，希望我幫他去調整，我們就是好夥伴。」高錦瑋也認為今天董永全能有好表現完全不意外，並希望他能繼續保持下去。