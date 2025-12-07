2025回顧／天生英雄命！林智勝大巨蛋完美謝幕　「神劇本」全看哭

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林智勝在引退儀式上講感言感謝一路以來堅持下來的自己。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒傳奇球星「大師兄」林智勝於今年9月7日在臺北大巨蛋舉辦引退系列賽，原本以為是離情依依的告別時刻，沒想到他卻用手中的球棒，讓這場比賽成為傳說。擔任先發第六棒一壘手的林智勝，在個人第四個打席大棒一揮，將球送出392英呎遠的牆外，達成生涯第305支全壘打。這一刻，全場4萬名球迷激動起立鼓掌，這不僅是中職史上首位在引退賽開轟的球員，更被譽為是連電影都寫不出來的「神劇本」。回顧中華職棒過去幾位重量級球星的「最後一舞」，雖然充滿感動，但在競技表現上多留有些許遺憾。統一獅「小破」劉芙豪引退戰繳出3打數無安打；中信兄弟「恰恰」彭政閔同樣3打數掛零；「台灣巨砲」陳金鋒在告別戰更是吞下3次三振，4打數無建樹。即便是高國輝有安打表現，或是高國慶的高飛犧牲打，但凡潘武雄與周思齊等人，都未能在生涯最終戰將球轟出大牆。相比之下，林智勝在公認全壘打最難產的臺北大巨蛋，且是室內無風的環境下，硬是掃出特大號全壘打，這神來一棒為自己的傳奇生涯畫下最不可思議的驚嘆號。這發驚天動地的305轟立刻引爆網路社群，各大討論區瞬間被「太神啦」洗版。無數球迷驚呼這根本是無法複製的劇本，認為全壘打王在引退賽用全壘打收尾，簡直太過完美。有現場球迷感性留言：「這真的是天命，我在現場看到全身起雞皮疙瘩。」更有資深球評分析，大巨蛋這座球場並不好打，林智勝卻能在生涯最後一刻展現怪力，「這就是為什麼他能成為傳奇的原因」。這支全壘打不僅是林智勝橫跨La New熊、Lamigo桃猿、中信兄弟至味全龍四隊的輝煌縮影，也讓他達成連續22個賽季都有全壘打的恐怖紀錄。林智勝留下的305轟紀錄，究竟有多難被打破？如果用數學簡單換算就能理解其中的難度。在中職現行單季120場賽制下，一名打者即便每年都能穩定輸出20支全壘打，也必須連續打滿15年且不能受到大傷影響；若標準降低至單季15轟，則需要整整20年的職業生涯才能達標。考量到現代棒球環境，頂尖強打者往往在巔峰時期就會選擇旅外挑戰，人才外流的情況下，要留在中職累積如此龐大的產量更是難上加難。可以預見的是，這座「大師兄障礙」將會在很長一段時間內矗立在中職歷史上，成為後輩們仰望的高牆。正因如此，林智勝這最後一擊的價值，更顯得珍貴且獨一無二。