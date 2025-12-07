我是廣告 請繼續往下閱讀

▲63歲關之琳和粉絲合照，狀態非常好，與年輕時沒有太大差別。（圖／摘自香港01）

▲關之琳（右）身高170公分，和比自己略高一些的劉德華（左）外型很協調，成為最佳銀幕情侶檔。（圖／翻攝自微博）

香港影壇出名的大美人關之琳，雖然已經不再拍戲，卻還是時不時會在公開活動上出現，依舊優雅、美麗。63歲的她，近日被影迷「野生捕捉」，她不僅沒有拒絕合照的要求，還脫下口罩，被讚「親民」。當照片發布上網後，網友討論重點卻是她的身高，驚呼：「原來這麼高？」關之琳的官方身高資料是170公分，在她活躍於影壇時，算是會給合作男星壓力的體型，她的銀幕情侶最佳搭檔劉德華只比她略高一些，只要她不穿高跟鞋，彼此看來在高度上頗為協調，難怪常常配對。以前172公分的王祖賢是影圈出了名的長腿姐姐，原來關之琳不過才矮了兩公分，同樣是高䠷美人。網友在街頭巧遇關之琳本人，大讚63歲的她狀態非常好，看不出一點歲月的痕跡，而且相當親民，要合照也爽快答應，感嘆她是「歲月不敗美人」。其他網友開始討論起關之琳本身的話題，表示她長得很高，與她合照的網友則表示，她確實有170公分，其他人不禁回應道：「真人好高啊！」，還稱讚她的服裝搭配突出卻不張揚，是標準的「老錢風」。過往關之琳在影壇除了美貌過人之外，演技上的評價比較沒有那麼突出，可是和她合作過好幾部片子的商業片名導王晶，卻對她非常欣賞，封她是自己心目中的香港影壇第一美人，超過王祖賢。而且表示她拍戲不會爭戲分與角色，較為隨和，態度讓人覺得舒服。一般對於關之琳的印象，除了美貌和與劉德華的配對外，她的情史也非常精彩，而且公開交往過年紀比自己輕的模特兒，使得外界眼中的她，常和「姐弟戀」畫上等號，或許因為身旁不乏年輕小帥哥，讓她自己也感染了青春氣息，才會不怎麼顯老。