▲台灣家扶基金會北高雄家扶中心舉辦第38屆歲末送暖親子園遊會活動，有受扶助家庭與會。(圖／記者黃守作攝，2025.12.07)

▲台灣家扶基金會北高雄家扶中心主任委員林玉生致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.12.07)

▲北高雄家扶中心舉辦歲末送暖親子園遊會活動，會中頒獎表揚自強家庭。(圖／記者黃守作攝，2025.12.07)

▲北高雄家扶中心舉辦歲末送暖親子園遊會活動，會中頒獎表揚自強兒少。(圖／記者黃守作攝，2025.12.07)

▲會中分送愛的禮物給扶助家庭及兒少，增添幸福年味。(圖／記者黃守作攝，2025.12.07)

台灣家扶基金會北高雄家扶中心於今(7)日，在高雄市鳥松區正修科技大學校園，舉辦第38屆歲末送暖親子園遊會活動，會中頒獎表揚自強家庭及自強兒少，並致送2500份愛的禮物給扶助的弱勢家庭，增添幸福年味，場面溫馨。台灣家扶基金會北高雄家扶中心第38屆歲末送暖親子園遊會活動，是由北高雄家扶中心主任委員林玉生主持，有扶助家庭，立法委員柯志恩、高雄市政府社會局副局長葉玉如、高雄市議員鍾易仲、黃飛鳳、邱俊憲等人，以及關心弱勢孩子的各界善心人士、愛心企業與團體與會，現場洋溢著歡樂的氛圍。台灣家扶基金會北高雄家扶中心主任委員林玉生表示，北高雄家扶中心深耕服務在地弱勢兒少與家庭已邁入第38年，為了陪伴弱勢家庭度過溫暖的歲末年終，乃舉辦此一第38屆歲末送暖親子園遊會活動，期盼將愛心傳遞到各個有需要的角落，於歲末之際，感謝社會大眾的幫助，讓弱勢家庭都能感受到滿滿的暖心關懷。林玉生說，會中頒獎表揚自強家庭及自強兒少，並對他們在逆境中，都展現出勇敢且堅毅的態度，積極的生活與求學，更發揮自身影響力為身邊的人帶來正面力量與改變，藉由此次活動加以表揚，期許他們能持續努力翻轉生命，更透過他們的故事，鼓勵在場每一個人。北高雄家扶中心歲末送暖親子園遊會活動，首次邀請中華職棒台鋼雄鷹的球員、吉祥物TAKAO與Wing Stars啦啦隊女孩到現場與弱勢家庭兒少同樂，為整個活動掀起高潮。歲末送暖親子園遊會活動，以親子互動為主軸，現場超過50個美食、遊戲與服務攤位，美食攤位區香氣四溢、人氣滿滿，各個攤位都拿出看家本領，以最美味的料理呈現給孩子們，除了美食帶來的幸福滋味，服務攤位也吸引許多家庭駐足，義剪區剪刀聲不斷，孩子們看著新髮型露出滿意的笑容，按摩區讓辛苦工作的家長們獲得片刻的放鬆，每一下按壓不僅舒展筋骨也讓心靈獲得支持與滿足，命理諮詢攤位更是座無虛席，並邀請畫家擺設「似顏繪」，細心為親子描繪溫馨畫面，每一幅唯妙唯肖的作品都為家庭留下珍貴的歲末回憶。此外，善心人士捐贈的扶幼專車「愛的傳遞號」，也於活動中啟用，期盼將愛心傳遞到各個有需要的角落，讓弱勢家庭都能感受到滿滿的暖心關懷。