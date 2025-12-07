我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司攜手麗星夢郵輪公司為抗癌天使圓夢。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉(左)與麗星夢郵輪公司副總裁徐牧柔(右)互送紀念品。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司攜手麗星夢郵輪公司為抗癌天使圓夢，抗癌天使舞出希望，傳遞生命的韌性。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司攜手麗星夢郵輪公司於日前，在停泊高雄港旅運中心碼頭的麗星夢郵輪公司所屬探索星號郵輪上，共同舉辦白色饗宴—舞動希望幸福啟航活動，超過60位抗癌天使穿上象徵「新生」的白紗，登上舞台演出，此次合作也體現出豪華郵輪積極履行社會責任的品牌溫度，同時推廣郵輪旅遊的無憂特色。這項由台灣港務公司與麗星夢郵輪公司共同舉辦白色饗宴—舞動希望幸福啟航活動，是由台灣港務公司董事長周永暉與麗星夢郵輪公司副總裁徐牧柔共同主持，台灣港務公司總經理王錦榮，以及中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳率60多位乳癌姐妹們與會。台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司一直以來懷抱著關懷的心，悉心陪伴乳癌姐妹們，傳遞愛與希望，而這份深厚的情感，在各港舉辦的公益活動中凝聚成為美好的回憶，此次移師到地標級的高雄港旅運中心，並結合麗星夢郵輪公司所屬探索星號郵輪停靠高雄母港時，齊心打造這場白色饗宴—舞動希望幸福啟航活動，讓每位姐妹都能感受到這份來自港口的溫暖與力量，開啟無數的夢想與新開始，在實際行動中共同實現她們的心願，象徵著企業在社會責任上的持續深入與真摯承諾。麗星夢郵輪公司副總裁徐牧柔指出，此次參與白色饗宴—舞動希望幸福啟航活動意義非凡，我們看到白紗姐妹們勇敢站出來，那份面對挑戰、迎向未來的力量，其實跟我們品牌精神不謀而合，她說，人生雖有考驗，但只要勇敢面對、不輕易放棄，就能夠成功為自己的人生再次按下啟動鍵，很高興能提供這個場合，為這趟新生之旅創造更多可能，也獻上最真摯的祝福，為抗癌天使圓夢，舞出希望，傳遞生命的韌性。