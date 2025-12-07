我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL台灣職籃大聯盟例行賽，臺北台新戰神今（7）日在主場對決高雄全家海神，雙方激戰到延長賽，靠著威力斯鎖定勝局的三分球、全場轟下39分，最終以96：91擊敗對手，拿下最近5戰的第2勝，球隊發生了多達30次失誤，但球隊最終仍驚險拿下勝利。這一場比賽戰神開賽一度打出8：0攻勢，不過之後海神在客場發動反擊，靠著單節製造對手8次失誤，以及洋將布里茲克單節得到9分在該節終了時反超比數，以26：22領先4分。次節，戰神洋將威力斯外線找到手感，連飆進兩顆三分球，幫助主場軍要回領先，但後續布里茲克在半場終了前的翻身跳投，讓海神和戰神打成46：46平手。易籃再戰後，雙方激戰到末節最後時刻仍然是難分難捨，最後29.2秒兩隊打成83：83平手，海神發生失誤，但隨後威力斯籃下強攻被胡瓏貿抄截，最後4.2秒海神有最後一擊機會，可惜布里茲克上籃失手，雙方進入延長賽。打到延長賽後，基德連拿4分，幫助戰神取得領先，胡瓏貿打到一半突然抽筋，讓球隊痛失一大將。雙方激戰到最後42.6秒，海神落後2分，布里茲克強攻卻被吹走步。威力斯回過頭來命中三分球，也正式宣判海神死刑。海神洋將威力斯今晚24投16中，攻下全場最高的39分,20籃板，還有4次抄截；基德得到22分6籃板4助攻，戰神團隊只有6人得分，但仍然足以贏球。海神布里茲克得到31分13籃板8助攻的全面數據，克力斯得到23分8籃板，球隊得分主要也是集中在洋將身上。