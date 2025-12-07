我是廣告 請繼續往下閱讀

太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡，今（7）日凌晨4時許崩塌，造成雙向交通受阻；經搶修後恢復單線通行，林保署為確保安全，園區原定明（8）日清晨6時開園，延至上午8時。農業部林業及自然保育署宜蘭分署今日上午7時30分啟動封閉措施，初步估計崩落土方高度約2公尺，造成約40公尺路段交通受影響，經投入人員及機具搶修後，下午2時恢復單線雙向通行，昨天住宿太平山莊131名遊客，在現場人員戒護下通行。宜蘭分署表示，已在崩塌現場調派1輛怪手進駐隨時待命，明天清晨將巡檢道路狀況，園區原定明日清晨6時開園，延至上午8時開園，以保障遊客安全。由於同一處邊坡曾於11月14日及12月2日崩塌，林保署宜蘭分署集水區治理科長洪順福表示，宜蘭分署已針對這處邊坡整治完成規劃設計，將展開刷坡及掛網等作業，工程已上網招標將於11日開標，得標廠商預計2週內完成前置作業，若一切順利，工程預估明年2月底前完成，屆時可恢復雙向通行，期間將視情況機動管制通行。