▲海神主帥費雪對於球隊場均失分增加表示，上一季的狀況和這一季的狀況不同。（圖／TPBL提供）

TPBL台灣職籃大聯盟例行賽，高雄全家海神在客場以91：96不敵臺北台新戰神，目前依舊是以3勝戰績在聯盟墊底。本季海神場均失分較多，部分數據也下滑，球隊狀態仍在調整當中。海神今年球季成績大幅下滑，目前戰績3勝8敗排名聯盟墊底，與上一季總冠軍賽出色的表現大相逕庭。這一季前10場打完他們場均丟掉99.8分（第3），與上一季的92.9分（第2）相差甚大。不過比起上一季聯盟各隊得分普遍偏低，沒有球隊場均失分破百，這一季除了海神之外還有新北國王（107.9分）、戰神（100.5分），所以是海神防守下滑，還是聯盟目前這一季的一個生態，值得觀察。對此海神主帥費雪表示，「上一季是上一季，這季是這季，如果把今年的隊伍拿回來，我們才能重新討論。」除了防守之外，海神的場均進攻籃板本季也只剩下11.7個（墊底），與上一季的16.8個（第2）同樣落差巨大。本周有3場比賽的戰神，今天還打到延長賽才獲勝，賽後總教練許皓程表示，「這個禮拜比賽較多，球員有2、3個打到抽筋，為他們感到驕傲。」隨後又透露，威力斯今天燃燒自己，在得分和籃板都貢獻自己全部，「他暑假打了國際賽後又馬上投入到職業聯賽，之前腳也有傷，等他好之後，終於等到他完全體的型態。」