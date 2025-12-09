我是廣告 請繼續往下閱讀

一、李珠珢、廉世彬疑遭性騷 — 啦啦隊女神笑中含淚

▲廉世彬（如圖）驚傳遭韓籍經紀人性騷擾，導致需要求助身心科，引發外界熱議。（圖／翻攝自廉世彬IG@ beena._s2）

二、粿粿、王子不倫戀 — 范姜彥豐訴求百萬斷開3年婚

▲王子（右）、粿粿（左）私下情被揭發，引發軒然大波。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

三、孫安佐不雅片外流 — 身心恍惚停工、突公開新女友

四、中國女畫家出軌 — Ryu、秦思靜、Yuma三角戀混戰

▲秦思靜（右）劈腿Ryu（左），雙方已分手結局收場。（圖／翻攝自qin_sijing）

五、蔡阿嘎阿嬤過世 — 家務事鬧上檯面、火速直播反擊

六、喜劇演員天殘想不開身亡 — 疑因賀瓏偷愛上Albee？

▲賀瓏（右）爆出劈腿Albee（左），薩泰爾宣布與其解約。（圖／翻攝自Albee IG）

七、狠愛演解散內幕 — 牛排邀約遭拒、3人合體卡在他

八、家寧、Andy撕破臉！眾量級財務爆出雙劈、竊盜疑雲

▲家寧（右）與Andy（左）鬧翻臉，話題幾乎延燒一整年。（圖／眾量級CROWD 臉書）

九、薔薔翻臉NanaQ！逼聞下體被拍、雙方砲火猛烈

十、孫生性騷遭判5個月 反骨男孩解約、多芬心碎分手

▲孫生（左）性騷醜聞纏身，多年女友多芬（右）忍無可忍分手。（圖／翻攝自孫生 IG @soon6669）

2025年即將迎來尾聲，過去1年娛樂圈大小事細數不完，紛紛竄出頭的網紅、直播主及Youtuber風格鮮明、行事獨到，自然爭議不少，《NOWNEWS今日新聞》特別讀者整理出2025年10大爭議事件，包括家寧Andy撕破臉、粿粿王子不倫戀、中國女畫家秦思靜出軌Ryu及狠愛演解散內幕等等，帶你（妳）來一一回顧！最近啦啦隊圈再次爆出性騷擾風波。李珠珢11月初在東京巨蛋為國家隊應援時，遭陌生男子從後拍肩、摸腰；朴恩惠在粉絲見面會上被失控男子舔手；廉世彬疑遭經紀人長期騷擾，等等黑幕掀起球迷與性平單位關注，質疑「啦啦隊微笑背後」的潛在風險與制度性問題。性騷擾事件層出不窮，多數啦啦隊女孩仍選擇在第一線努力，因為她們熱愛舞台、熱愛球迷，這份熱情使其在困境中依然站立，舞台上「邊微笑邊保護自己」，是任何人都難以想像地沉重，她們一邊在台上應援，同時還要提防未知的惡意，這樣的現實，顯然不應該成立。外界矚目的「粿王不倫戀」於10月底爆發，范姜彥豐公開指控老婆粿粿婚內出軌王子，經過長達超過3個月協商，范姜彥豐起先提出1600萬元求償，之後降至1200萬，最終談判至800萬，條件是雙方共同分擔並和平離婚。不過，由於王子無法一次付清，並提分期付款被拒，且粿粿聲稱願意獨自承擔賠償，引爆范姜不滿，協商破局。隨後，雙方經律師協商，目前似乎已達成最終和解，粿粿也提出條件，范姜彥豐不再公開議論王子，事件逐漸落幕，王子、粿粿形象毀於一旦，范姜則大動作復工。10月中，孫安佐被爆不雅影片外流，疑為去年赴泰國旅遊時，與友人玩樂留下的片段，在網上遭人兜售，引發社會譁然，其經紀人隨後表示，「有點像假新聞，畢竟今天違法事情、有這個畫面的話，怎麼會先告知？應該是先流出來才對吧。」更之前，孫安佐被民眾目擊半裸上身在街頭亂晃，神情恍惚、面容憔悴，據經紀人說法，其身心狀況不穩，忍痛暫停演藝工作，目前生活有女友「傑尼醬」及家人陪伴，藉此駁斥孫安佐前女友阿乃提出的「劈腿」指控，爭議一波接一波。馬來西亞籍YouTuber Ryu與中國女畫家秦思靜9月鬧家暴分手，Ryu公開了1段長達30分鐘的影片，內容揭露他與對方的糾葛，兩人曾在雨中激吻、交往不久，可秦思靜搭上Ryu前，就跟另一法國男生穩定發展，後來秦思靜離開Ryu，又與1名優秀男子曖昧，形成四角戀。影片中也提到，在Ryu離婚前妻Yuma前，他與有出軌的黑歷史，這段複雜的關係讓秦思靜深感被背叛，不僅心理崩潰，也曾被指控家暴，她多次公開自己身心受創，並表示「身體拒絕親密接觸」，目前Ryu與秦思靜聲稱，分手做彼此最好的朋友，後續也尚無復合跡象。今年4月，蔡阿嘎公開其高齡90歲奶奶辭世消息，引起粉絲與網友哀悼，然而，他的有堂妹事後在社群平台上發文，暗酸蔡阿嘎第一時間未返鄉奔喪，引爆家族矛盾與爭產風波。面對批評，蔡阿嘎迅速反應，堂弟發文強調家務事談開就沒事，表示希望外界尊重隱私，蔡阿嘎也在社群上淡然表示：「好好吃飯，好好長大」，希望將重心放在對阿嬤的懷念。今年4月天殘被發現於家中身亡，貼文細節疑似與喜劇演員賀瓏有關，爾後男方公開對方生前遺書，坦承2人有過戀情，感情當中沒有第三者，好聚好散之後，男方後續的動向，備受關注。到了6月，賀瓏與主持搭檔Albe赴日本遊玩互動曖昧被抓包，事後所屬公司薩泰爾宣布與其解約，3個月後他終於露面，回到中廣主持Podcast節目《瓏賀哩共》，目前正一步一步復出工作。YouTuber團體狠愛演，由牛排、胡椒、大蛇丸組成，3人互動搞笑逗趣，百萬粉絲擁護，2020年宣布停更、解散，今年4月牛排親揭內幕，拍片理念不合而分開，事後多次邀請2人，不過仍時間喬不攏而破局。牛排指出，解散主因是3人在內容方向、創作理念上分歧太大，經過多次磨合仍無法達成共識，老粉至今忘懷不已，大力敲碗合體，不過狠愛演3人目前均無動作，未來仍維持個人頻道經營模式，相當惋惜。YouTuber Andy與家寧頻道「眾量級CROWD」，以情侶互動與挑戰影片吸引百萬粉絲追蹤，2018年雙方與家寧母親張媽媽共同設立「群海娛樂股份有限公司」，由張媽媽擔任董事長，3人股權分配為母親50%、Andy與家寧各25%。然而看似穩定的合作關係，在2020年後漸生裂痕，Andy開始質疑帳務透明度，並發現「眾量級」商標竟由張媽媽個人註冊，引發法律爭議，甚至扯出Andy劈腿新歡、家寧與男性閨密互動過分等，昔日戀人到現今反目成仇，掀起滔天巨浪。今年2月，NanaQ指控過往與薔薔合作拍片，遭對方逼她聞下體、要求咬性愛玩具等，她因對方強勢不敢反抗，事後才揭開不適內幕，引起薔薔火大反擊，認為對方當下並無拒絕，且答應合作就早該了解內容。薔薔更直嗆NanaQ，同時指控對方也性騷擾自己，「她一直拉著我，往她奶上戳，其實我那時候一直這樣縮，因為我覺得我很不舒服。」對此，NanaQ上片否認此事，雙方對肢體接觸及界線尺度不一，從此鬧翻。今年2月孫生因涉嫌摸臀性騷遭判5個月有期徒刑，原所屬公司「反骨男孩」宣布解約，要求其反省悔過，「經過多次勸誡都沒有得到任何改善，各種行徑實在難以管束約制。」事後，另又有其他女性出面指控孫生拍不雅片，男方氣急反駁，堅稱2人發生關係時女方「全程配合」，強調自己擁有影片證據，雙方各說各話。藉此，孫生全面停工，演藝工作機會都丟了，5月3日深夜他於社群開直播，痛哭喊道沒有收入，恐慌、憂鬱症狀齊發作，更曾多次動念輕生，從事件之後天天懊悔，「我錯了，打屁股造成他人不舒服，我一直很自責，每天沒辦法放過自己。」而一直陪伴孫生的女友多芬，不離不棄近3年，直到了本月1日忍無可忍宣告分手。