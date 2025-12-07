我是廣告 請繼續往下閱讀

工業電腦廠研華（2395）5日公布11月合併營收為新台幣59.20億元，較去年同期營收54.04億元、年增9.54％。累計前11月合併營收達648.97億元，較去年同期營收544.11億元，增長19.27％。11月營收以區域別角度，北美、中國、台灣及韓國市場表現突出，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為25％、28％、17％及15％；然歐洲、日本及新興市場則為個位數年減。各事業群表現而言，智能系統事業群持續強勁，年增26％；物聯網自動化事業群表現持平；智能服務事業群則較去年同期表現下滑；嵌入式事業群整體年增10％，其中嵌入式運算與周邊系統及應用電腦事業群分別成長11％及8％。累計前11月營收來看，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場成長動能強勁，分別年增23%、18%、14%、25%及28%；日本市場呈個位數成長；而韓國市場則較去年同期小幅衰退。各事業群整體表現良好，智能系統事業群、物聯網自動化事業群及智能服務事業群分別年成長33%、13%及44%，嵌入式事業群整體較去年同期增長10%，其中嵌入式運算與周邊系統與應用電腦事業群分別年增11%和9%。