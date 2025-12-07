我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧曝光自己嘗試多種即期品。（圖／秘月期POPOO YouTube）

YouTuber家寧與前男友Andy在分手後因帳本問題多次隔空互槓，雙方撕破臉後「一家四口挨告」的風波至今仍未完全落幕。家寧近期選擇以輕鬆題材重新回到螢幕前，昨（6）日在頻道推出影片，公開自己挑戰「一日吃超商即期品」的經驗，坦言錢要花在刀口上，讓人質疑是否和Andy分手後存款見底。家寧在影片中坦言，過去一段時間因生活變故與事件壓力，開始重新檢視生活的核心，包括日常開銷，「日子還是要過，但錢要花得剛剛好、花在刀口上。」她直言自己目前正積極控管支出，希望用更務實的方式調整步調，也因此決定嘗試便利商店的即期品。影片中，家寧開箱當天購入的即期商品，從早餐、午晚餐到零食飲料，一個個在鏡頭前呈現。她分享購買心得、口感體驗，也細算價格，結果發現優惠幅度比想像中高。經過一整天的挑戰，她給予「超乎想像的划算」高度評價，更笑稱：「對於現在正在省錢的我來說，真的是超級有感。」影片曝光後迅速掀起網路討論，有網友留言提供更多「即期品攻略」，包括建議哪些超商時段折扣最多、哪些品項最值得入手；但也有人揶揄吐槽，直言「省多一點錢請律師」、「通常我想省錢時就會吃這些，那她是不是沒錢了、手頭緊才會吃，然後藉這個拍題材說是挑戰？」儘管外界意見分歧，家寧在影片中態度顯得很平淡，強調自己這次挑戰即期品並非刻意營造人設，而是真實反映自己的生活調整。她表示近期的目標就是把重心放回自己身上，用更節制、更務實的方式過日子，「這樣才走得長久。」