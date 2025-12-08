未來一周天氣2波冷空氣襲台，中央氣象署表示，周一、周二（12月8日至12月9日」東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有大雨；周三至周五（12月10日至12月12日）回暖放晴。周末（12月13日至12月14日）新一波冷空氣增強，可能達冷氣團等級，各地低溫跌破15度，空曠區恐下探10至12度。
今天的天氣：北台灣又濕又冷 南北溫差大
12月8日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，臺東及恆春半島也有零星短暫雨，苗栗以南地區為多雲到晴。
溫度方面，北部及宜蘭天氣稍轉涼，白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，而各地早晚低溫約16至19度，局部地區溫度會再更低一些，早出晚歸請適時增添衣物。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，南部位於下風處，污染物易累積；清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度。
明天的天氣：水氣減少 早晚溫差大
12月9日明天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，北臺灣及宜蘭偏涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。
氣溫方面，早晚台灣各地及澎湖、金門16至20度，馬祖15度；高溫預測在北部、東半部及澎湖22至26度，中南部28度，金門21度，馬祖18度。
一周天氣：周末東北季風減弱 下周一又有冷空氣
氣象署提及，周三至周五東北季風減弱後，各地早晚低溫16至20度，白天高溫在西半部、台東25至29度，宜花24至26度。周三至周五，基隆北海岸、大台北山區、東半部剩下零星短暫雨；周六新一波冷空氣增強帶來水氣，北部、東半部雨勢再起。
氣象署提醒，周六開始新一波冷空氣襲台，且一路影響到下周二（12月16日），這波冷空氣有機會挑戰冷氣團等級，最冷的時段落在「周日晚上至下周一清晨」，各地早晚低溫下探到15度以下，空曠地區不排除只有10至12度，民眾務必特別注意保暖。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
12月8日今天的天氣，氣象署指出，東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，臺東及恆春半島也有零星短暫雨，苗栗以南地區為多雲到晴。
溫度方面，北部及宜蘭天氣稍轉涼，白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，而各地早晚低溫約16至19度，局部地區溫度會再更低一些，早出晚歸請適時增添衣物。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，南部位於下風處，污染物易累積；清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度。
明天的天氣：水氣減少 早晚溫差大
12月9日明天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，北臺灣及宜蘭偏涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。
氣溫方面，早晚台灣各地及澎湖、金門16至20度，馬祖15度；高溫預測在北部、東半部及澎湖22至26度，中南部28度，金門21度，馬祖18度。
氣象署提及，周三至周五東北季風減弱後，各地早晚低溫16至20度，白天高溫在西半部、台東25至29度，宜花24至26度。周三至周五，基隆北海岸、大台北山區、東半部剩下零星短暫雨；周六新一波冷空氣增強帶來水氣，北部、東半部雨勢再起。
氣象署提醒，周六開始新一波冷空氣襲台，且一路影響到下周二（12月16日），這波冷空氣有機會挑戰冷氣團等級，最冷的時段落在「周日晚上至下周一清晨」，各地早晚低溫下探到15度以下，空曠地區不排除只有10至12度，民眾務必特別注意保暖。
資料來源：中央氣象署、環境部