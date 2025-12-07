我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年F1（Formula 1）賽季在阿布達比迎來最終章，26歲的蘭多·諾里斯（Lando Norris）終於完成夢想。在緊張刺激的最終戰中力壓隊友皮亞斯特里（Oscar Piastri）與Red Bull（紅牛車隊）車隊四屆衛冕冠軍維斯塔潘（Max Verstappen），正式拿下生涯首座世界車手冠軍，成為F1史上的第35位世界冠軍車手。諾里斯以第二位起跑，開賽被皮亞斯特里超越，但他穩住節奏，憑藉關鍵防守成功抵禦查爾斯·勒克萊爾（Charles Leclerc）的攻擊，最終以第三名完賽。雖然維斯塔潘拿下分站冠軍，但積分仍以2分之差 落後，無緣達成5連霸。壓軸戲碼戲劇性十足，進入阿布達比站時，諾里斯領先維斯塔潘12 分、領先皮亞斯特里16 分，三人都保有理論奪冠機會，但諾里斯僅需站上頒獎台就能確保冠軍，他也以穩健表現完成使命。完賽後，諾里斯在無線電中激動落淚：「謝謝你們，我愛你們所有人。爸爸媽媽，我愛你們……我哭了！」諾里斯成為自漢米爾頓（Lewis Hamilton，2008） 之後，麥拉倫再度誕生的世界冠軍車手，也是英國第11位F1冠軍。這位從2017年以儲備車手加入麥拉倫、2019年升上F1的車手，前五個賽季始終與勝利擦肩而過，直到車隊在去年邁阿密站前推出關鍵升級，諾里斯才拿下職涯首勝，從此走向巔峰。諾里斯似乎在墨西哥站與巴西站連勝後鎖定冠軍，但麥拉倫車隊因拉斯維加斯站技術犯規遭到雙雙取消成績，加上卡達站策略失誤，使得戰況被重新打開。今年8月，他在荷蘭站因賽車故障退賽，積分一度落後皮亞斯特里多達 34 分，奪冠希望岌岌可危。然而皮亞斯特里後段狀態下滑，加上諾里斯強勢反彈，使他最終在阿布達比完成逆轉封王。諾里斯成為 英國第11位F1世界冠軍26歲又23天，史上 第12年輕的世界冠軍麥拉倫隊史第8位車手冠軍他本季 24 場比賽有19場站上頒獎台史上69座車手冠軍中，有57次由該年車隊冠軍車手奪得諾里斯本季在澳洲站旗開得勝，但隨後六站無緣奪冠，皮亞斯特里反倒以4勝暫時領跑積分榜。皮亞斯特里的爆發意味著麥拉倫內鬥成為今年最主要看點之一，也讓賽季精彩度大幅提升。在F1走過75年歷史後，諾里斯成為第35位登頂世界之巔的車手，象徵麥拉倫與他本人多年努力的成果。