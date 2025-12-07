我是廣告 請繼續往下閱讀

▲23歲的葡萄牙模特兼演員科爾塞羅，身穿黑色洋裝，在開賽前就被鏡頭多次捕捉，她也是諾里斯的女友。（圖／美聯社／達志影像）

▲2025年F1（Formula 1）賽季在阿布達比迎來最終章，26歲的蘭多·諾里斯（Lando Norris），拿下生涯首座世界車手冠軍。（圖／取自Formula 1 X）

▲諾里斯是英國歷史上第11位世界冠軍、史上第七年輕的封王車手。賽後，他在場邊深情親吻模特女友馬奎・科爾塞羅（Magui Corceiro），簡直是「人生贏家」。（圖／取自Formula 1 X）

2025 年F1最終站阿布達比大獎賽落幕，26歲的英國車手諾里斯（Lando Norris）在壓力重重的封王戰中，以分站季軍鎖定年度總冠軍，不但成為史上第35位F1世界冠軍，也是繼偶像漢密爾頓（Lewis Hamilton）在 2020 年封王後，首位登頂的英國車手，更是英國歷史上第11位世界冠軍、史上第七年輕的封王車手。賽後，他在場邊深情親吻模特女友馬奎・科爾塞羅（Magui Corceiro），簡直是「人生贏家」。諾里斯奪冠一刻，在賽道另一端，站在看台與維修區周邊引人注目的，則是23歲的葡萄牙模特兼演員科爾塞羅。她身穿黑色洋裝，在開賽前就被鏡頭多次捕捉，與其他影劇與體壇名人一同見證這場冠軍戰。當諾里斯衝線、車庫內歡聲雷動，他在車內泣不成聲，而一旁的女友也在鏡頭前露出放心的笑容。待他完成基本程序、回到場邊後，兩人在眾目睽睽之下深情擁抱、親吻慶祝，雙雙激動落淚，這一幕迅速在社群上瘋傳，被球迷戲稱為：「冠軍、愛情、家人全都到手，這才是真正的人生勝利組。」兩人戀情早已是F1圈熱門話題。2023 年，科爾塞羅被拍到坐在諾里斯Fiat的後座，緋聞因此曝光；當時她仍以前切爾西前鋒若奧・菲利克斯（Joao Felix）的前女友身份為人熟知。這段關係之後一度傳出分合消息，但近兩年她頻繁現身多場F1分站，時常與諾里斯家人一同在看台為他加油，並多次被拍到親吻、擁抱畫面，感情明顯日漸穩固。諾里斯今年 9 月接受《Vogue》專訪時曾甜蜜表示：「我們幾年前就認識了，但真正走在一起是最近這一兩年的事。」當被問到女友特別之處時，他毫不掩飾愛意：「全部。她是那種我可以做真正自己的對象。她雖然過著很瘋狂的生活，但又非常腳踏實地。我們可以一起租一艘船在海上放空，也可以只是回家一起耍廢。」諾里斯出身優渥，父親Adam是白手起家的百萬富翁，從他 6 歲起就砸重金讓他學習卡丁車，甚至讓他提前離開英國著名私校Millfield School，全力投身賽車事業，聘請教練、經理全程護航，讓他一路朝 F1 夢想狂飆。也因為如此，他職業生涯一路背負「富二代」、「含金湯匙車手」標籤。但在阿布達比這一夜，他用一整季的穩定表現與最後一戰的冷靜收尾告訴世界──即便起跑線較前，終點線前的每一圈還是得靠自己。這場決戰前，他帶著對維斯塔潘12分的領先、對皮亞斯特里14分的優勢進場，三人都是好友，但場上競爭卻幾度火藥味十足。維斯塔潘甚至曾放話，若自己開的是麥拉倫，早就提前鎖定冠軍，還稱這次能加入爭冠行列，是「別人犯錯」的結果，暗指麥拉倫被取消成績的事件。諾里斯則淡淡回應：「Max對很多事都很懂，但有些事他其實一點頭緒也沒有。」外界普遍認為，兩人對於壓力、心態與媒體應對的風格大不相同，但在終點線之後，新科冠軍仍選擇給對手最高敬意。出身布里斯托的諾里斯，本場比賽只要拿下前三名就能確保年度冠軍。然而上一站他與隊友皮亞斯特里（Oscar Piastri）因賽車違規遭到取消成績，讓原本穩定的積分優勢瞬間被壓縮，外界關注焦點全落在─這個年輕人頂得住壓力嗎？諾里斯在排位賽頂住壓力排上第二位，正好在衛冕冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）身後起步。正賽開局，他起跑不佳被皮亞斯特里超越，一度讓冠軍情勢添變數，但在之後90多分鐘的拉鋸戰中，他穩紮穩打、有效控風險，最終以第三名衝線，成功封王。當車隊透過無線電喊出：「就是這樣，兄弟，你是世界冠軍了！這裡是世界冠軍專線嗎？」諾里斯瞬間在車內淚崩，哽咽回應：「謝謝你們，謝謝你們讓一個小孩的夢想成真。我愛你們，我愛你們，爸、媽，謝謝你們的一切。」下車後，他一邊擦掉眼角淚水，一邊朝看台上父母比手歡呼。第一個衝上前擁抱他的，是隊友皮亞斯特里，隨後他再緊緊抱住爸媽，完成這位新科世界冠軍最想分享的時刻。在頒獎典禮後接受訪問時，諾里斯仍止不住激動：「喔天啊，我已經很久沒哭了，本來以為自己不會哭的，但我做到了。這是一段漫長的旅程，我想要對我的團隊、所有在麥拉倫的人、還有我的父母說一聲大大的感謝。」他一邊笑一邊自嘲：「我沒有哭啦……好啦我有。我媽、我爸，是他們在一開始支持我走上這條路。現在我看起來像個魯蛇！」隨即又補上一句經典：「這感覺太不可思議了。我現在大概懂一點 Max 的感受了，我也想恭喜 Max 和 Oscar，這一年能和他們一起戰鬥，是我的榮幸。」諾里斯談到這一季的煎熬與成就：「這是非常漫長的一年，但我們做到了，我為每一個人感到驕傲。我知道這會是一場很長的比賽，任何事情都有可能發生，我一直推到最後兩三圈，但整季我們都必須戰鬥到最後。Max和Oscar一點都沒有讓我的人生變容易，但我很開心。」他強調，最讓他感動的，是能帶著整個團隊一起站上頂點：「在 F1 裡，不是每個人都有機會體驗到我今年體驗到的事情。我為大家開心甚至比為自己還多，我真的瘋狂地開心。這跟麥拉倫一起是一段很長的旅程，我們一起挺過非常艱難的時刻，也共享了無數美好。我覺得自己今年替車隊做到了應做的一份，而我最驕傲的，是讓這麼多人感動落淚。」