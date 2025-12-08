我是廣告 請繼續往下閱讀

F1官方網站解釋道：「一級方程式車手贏得比賽本身並不直接獲得獎金，但他們除了車隊支付的基本工資外，很可能會獲得一筆可觀的獎金。獎金是頒發給F1車隊的。」

▲雖然沒有F1官方獎金，但諾里斯的收入仍十分可觀。（圖／美聯社／達志影像）

2025年F1（Formula 1）賽季最終戰在阿布達比畫下句點，英國車手諾里斯（Lando Norris）憑藉拿下季軍完賽，成功擊敗宿敵維斯塔潘（Max Verstappen），首次加冕F1世界冠軍。這不僅是他個人職業生涯的巔峰時刻，也讓麥拉倫（McLaren）車隊自2008年漢米爾頓(Lewis Hamilton）奪冠以來，終於再度培養出一位世界冠軍車手。那麼諾里斯登頂後可以拿到多少獎金呢？事實上——！因為官方會將獎金都先發給車隊，在由車隊自行分配。根據F1官方說明，。F1從轉播權、主辦權利金與商業合作所累積的收入會被分為幾個項目發給10支車隊，包括：Column 1：所有參賽車隊的基本分紅Column 2：依照車隊年度排名發放的獎金歷史與表現獎金：特定車隊（如法拉利）額外加給這也代表麥拉倫若拿下車隊總冠軍，約可分得1億英鎊左右獎金，但車手諾里斯並不會直接拿到這筆錢。車手的收入來源包括與車隊的年薪合約，與表現掛鉤的奬金條款（如奪冠、積分獎金等）、私人代言與贊助合作、商品販售分潤。雖然沒有F1官方獎金，但諾里斯的收入仍十分可觀。根據《Daily Mirror》等英媒報導，若加上奪冠獎金與商業合作，實際收入可能更高。此外，諾里斯還擁有可觀的代言資源，且曾自創個人品牌「Quadrant」，進軍電競與潮流服飾市場，吸金能力不容小覷。更令人驚訝的是他的家世背景——，甚至超過維斯塔潘的1.75億英鎊。Adam是退休金理財公司創辦人，後來投資創業公司Horatio Investments，也曾名列「布里斯托富豪榜」前20。諾里斯從小接觸高階卡丁車訓練，正是靠著父親的財力支持打下基礎。2021年，，儘管他曾說過「不想為錢住在摩納哥」，但最終還是「現實考量」說服了自己。F1的獎金結構再次突顯出這項運動的特殊性：車手為夢想與商機而戰，真正的大錢其實是車隊在賺。即便你是世界冠軍，也得靠與車隊協商條款、品牌合作來提升收入，這與足球、網球等單打項目完全不同。正如一位網友在X上所說：「F1是一項團隊運動，錢都給車隊了，卻是車手個人頭銜最具榮耀，真是有趣的矛盾。」儘管如此，對諾里斯而言，這場勝利不僅是一紙冠軍頭銜，更是開啟巨額商業機會與品牌價值躍升的大門。畢竟，在F1的世界裡，冠軍只是起點，財富才是終極賽道。