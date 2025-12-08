我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖無緣挑戰自2013年後再度闖進四強，但中華隊球員們在場邊落淚、不甘心的模樣與全力拼戰的精神，依舊獲得球迷最高肯定。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

▲亞洲盃最終排名出爐後，台灣以第5名作收，表現優於韓國、黎巴嫩、菲律賓、日本、沙烏地阿拉伯等勁旅。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

2025亞洲盃男籃在沙烏地阿拉伯落幕，台灣男籃在本屆賽事打出近年最亮眼表現，先在附加賽擊敗勁旅約旦、睽違12年再闖八強，並在八強戰上半場展現壓倒性氣勢，一度領先伊朗多達21分。雖然最終遭西亞強權在下半場強勢逆轉，以75：78飲恨，不過官方最終排名台灣名列第5，改寫自2013年亞錦賽第4名後的最佳成績，為台灣男籃近10年低迷期注入久違的振奮力量。台灣在去年亞洲盃資格賽中以3勝3負取得分組第三，無緣直接晉級，只能進入三搶二附加賽。球隊頂住壓力，以大比分擊敗關島與泰國，再闖會內賽。前往沙烏地阿拉伯後，台灣男籃12名成員包括陳盈駿、林庭謙、劉錚三名旅外球員，以及賀丹、賀博、阿巴西、高柏鎧等本土與混血新勢力。外界普遍不看好台灣，FIBA甚至在賽前戰力榜中僅把台灣排在第12，但球隊以實力打破預期。小組賽台灣接連擊敗菲律賓與伊拉克，雖然不敵紐西蘭錯過直接晉級，但在附加賽漂亮復仇約旦。不僅洗刷上屆被絕殺的惡夢，更正式重返亞洲盃8強。8強戰面對三度奪冠、近27年未曾擊敗過的伊朗，台灣男籃打出令人驚豔的上半場。林庭謙切入火力全開、阿巴西外線發燙，再加上團隊防守壓迫性十足，硬是將比分拉開到21分之多。但下半場風雲變色，主力中鋒高柏鎧陷入嚴重犯規麻煩，使禁區防守與掩護質量受到重創，也讓伊朗的猛烈攻勢逐步追近。決勝節台灣失誤偏多、外線手感降溫，被伊朗打出52：33的下半場攻勢，最終以3分差遺憾飲恨。雖無緣挑戰自2013年後再度闖進四強，但中華隊球員們在場邊落淚、不甘心的模樣與全力拼戰的精神，依舊獲得球迷最高肯定。亞洲盃最終排名出爐後，台灣以第5名作收，表現優於韓國、黎巴嫩、菲律賓、日本、沙烏地阿拉伯等勁旅。這是繼2013年亞錦賽後台灣在亞洲最高的名次。由於2013年時澳洲、紐西蘭尚未加入亞洲賽區，現今競爭更為激烈，因此今年的第5名具有更高含金量，被外界視為近代台灣男籃的「重生之作」。本次賽事雖創下佳績，但也隱藏著世代交替的挑戰。長久以來帶領中華隊走過低谷的資深球員，像是劉錚和陳盈駿，他們的國家隊生涯或許已進入倒數計時。下次亞洲盃時，劉錚將年近 39 歲，本次上場時間已下修至12分鐘，在稍早結束的世界盃資格賽中也因為身體狀況，無緣參加；而「台灣隊長」陳盈駿 屆時也將年滿36歲，他本次的上場時間仍居全隊之冠，凸顯了他在後衛線上難以取代的地位。未來，如何讓林庭謙、賀家兄弟、阿巴西等新生代球員完全填補這個戰力缺口，將是最大的挑戰。