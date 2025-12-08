大陸冷氣團即將報到！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（8）日上午起東北季風增強，北部與東半部水氣增加，局部短暫雨、北海岸與山區需防大雨，明天上半天雨勢明顯，下半天轉緩。週三、週四天氣好轉並逐漸回暖，週五迎風面地區再度降雨變濕。週日到下週一乾冷空氣南下，達「大陸冷氣團」等級，全台轉晴但更冷，最低溫恐跌破10度。
東北季風逐漸增強！北部、東北部變天轉雨
吳德榮指出，昨日白天氣溫逐漸攀升，各地高溫普遍落在28至31度之間。今天清晨的溫度略有回暖，截至5時01分，全台平地最低溫由新竹關西與花蓮鳳林同為11.8度，其餘大多落在12至14度區間，清晨仍帶有濕涼感。
根據今晨觀測資料顯示，目前雲層主要集中在北部與東半部外海，伴隨降水回波，但全台尚未出現明顯降雨，嘉南地區則出現局部濃霧。最新歐洲模式模擬顯示，今天上午開始東北季風會逐步增強，迎風面水氣增加，北部與東半部轉為有局部短暫降雨，北海岸、北部山區與東北角需留意較大的雨勢。
週三、週四天氣好轉！週五迎風面地區水氣略增
今日白天起氣溫將逐步下降，北台灣轉涼，中南部白天舒適但早晚偏冷，各地溫度預估為北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。明日上半天北部與東半部仍有較明顯降雨，下半天東北季風減弱後，雨勢漸緩；北台灣偏涼，中南部白天仍屬舒適，入夜則再度轉冷。
週三、週四（10、11日）天氣大幅好轉，全台以晴到多雲為主，東半部偶有局部短暫雨，氣溫明顯回升，白天微熱、早晚仍有涼意。到週四晚至週五（12日），迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側與東半部有局部短暫雨，其餘地區仍維持晴多雲。
入冬最強冷空氣報到！達大陸冷氣團標準 挑戰10度以下低溫
週六（13日）下午開始，冷空氣前緣抵達，北台灣與東半部雲量增加並轉為局部短暫雨，氣溫明顯下滑。週日與下週一（14、15日）乾冷空氣南下，天氣轉為乾冷型態，全台多為晴朗，但白天偏涼、清晨與夜晚相當冷。
最新模擬預估，此波冷空氣強度將達「大陸冷氣團」標準（台北氣溫降至14度以下），甚至可能讓本島平地最低溫挑戰10度以下。不過模式仍會持續修正，後續變化需再觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
