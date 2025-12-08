我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小煜（左）和張景嵐情傳3年，最後因對未來規劃不同分開。（圖／翻攝臉書，2018.01.31）

40歲楊奇煜（小煜）出身節目《我愛棒棒堂》，今（8）日無預警宣布離婚震驚粉絲，過去他曾和女星張景嵐傳情，張景嵐出新書時，他還曾送鮮花幫站台，張景嵐更表示不排斥閃婚，「可能3年後，也可能明天。」但後來兩人漸行漸遠，小煜在情人節時發文「單身狗」宣告分手，張景嵐事後也承認，以為會有好結果。小煜2016年和張景嵐因合作《原來1家人》熟識，兩人情傳3年，雖多次被拍到約會，但始終沒承認過戀情，2018年張景嵐發寫真書，小煜捧鮮花站台，為了不模糊焦點，阿緯也跟著出席，不過阿緯自嘲，「我不知道我今天為什麼要來，有沒有覺得我很多餘。」張景嵐當時大方說，想要結婚，但沒有預設時間，「可能3年後，可能明天！」沒想到這段感情僅維持3年，傳言兩人對未來規劃不同，也有說法是信仰不同。分手後張景嵐出席記者會也坦言，「我也以為（會有好結果），我在跟每一任相處的時候，都是以為會有好結果，跟每一任都會聊到結婚的事。」但無奈這種事無法預知。事隔多年，張景嵐2023年認愛小3歲陳鋭，小煜也在2020年和護理師老婆言言結婚，生下2子，沒想到婚姻維持5年告吹，不過雙方共同聲明也表示，只是關係改變，對孩子的愛不會變，兩人也會以家人的形式繼續支持對方。