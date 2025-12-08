我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小煜陪前妻上節目，在鏡頭後一直笑。（圖／翻攝自YouTube 小姐不熙娣）

小煜（楊奇煜）今（8）日宣告與小7歲老婆言言離婚，雙方在今年9月簽字結束婚姻關係，外界除了震驚之外，也有許多人好奇小煜老婆的身分，事實上，言言目前從事醫美相關工作，過去曾是護理師，在無名小站時期還是網紅正妹，還被封為護理界的佐佐木希，連小S都驚呼她的顏值，以及完全看不出生過小孩。小煜前妻言言今年33歲，外型因神似日本女星佐佐木希，還被封為護理界佐佐木希，在無名小站時期是知名網紅正妹，過去曾是護理師的她，現在在做醫美團購相關工作，之前曾登上小S的節目《小姐不熙娣》，小S一看到她驚訝直呼，「完全看不出生過小孩。」言言可愛的個性也深受觀眾好評，當時因為是小煜偷偷幫她報名節目，言言在節目上無奈嘆，「我就不想去，我會緊張、害羞，而且是我人生第一次，而且我又是滿社恐的人。」滔滔不絕地分享內心想法，讓小S聽了笑說，這段話完全就是想去。有趣的是，小煜雖然說想低調，但其實早就妝髮好在鏡頭外看著老婆，小S問她想不想邀請老公出鏡，言言說，「他想低調...但他好像妝髮好了欸，我也不知道他到底要不要上鏡。」把現場來賓都逗樂。小煜在聲明中提到，雖然離婚，但兩人對孩子的愛沒有改變，「未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大。」並表示這段關係並不是真的「結束」，而是用另一種更舒服的方式陪伴彼此。