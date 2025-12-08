我是廣告 請繼續往下閱讀

▲貝南總統塔隆在國營電視台表示已壓制叛軍。（圖／路透社／達志影像）

西非國家貝南（Benin）7日傳出政變，一群士兵突然佔領國家電視台，宣布將推翻總統塔隆（Patrice Talon）、接管政權。不過塔隆後續表示，效忠於政府的部隊已經破壞這次政變，並保證局勢穩定。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，在當地時間7日早上，有至少8名士兵突然闖入國營電視台，宣布由中校蒂格里（Pascal Tigri）領導的軍事委員會將解散國家機構、暫停憲法，並關閉空中、陸地與海上邊界。士兵聲明稱：「軍隊鄭重承諾，將給予貝南人民一個真正新時代的希望，讓兄弟情誼、正義與工作得以實現。」並提到了貝南北部惡化的安全情勢。在7日清晨，最大城市科托努（Cotonou）數個社區可聽見槍聲，當時居民正準備前往教堂。 法國大使館表示，塔隆在科托努的住所附近傳出槍聲，並敦促公民留在家中。到7日下午，警方已在市中心主要路口部署。這次動亂是該地區民主秩序面臨的最新威脅。近年來貝南鄰國尼日、布吉納法索、馬利、幾內亞以及僅上個月的幾內亞比索都曾發生軍事奪權。一名在科托努從事家具銷售的男子表示，他在上午8時（台灣時間7日下午3時）首次聽到槍聲，隨後看見警察飛速駛過，「我嚇到了，把沙發搬回店內並關門。現在稍微平靜些了，所以我才重新開店。」7日晚間，目擊者表示科托努再次傳出槍聲與爆炸聲，但在塔隆的聲明播出前，聲響便已停止。在科托努傳出槍響後約12個小時，塔隆在7日晚間發表聲明表示，忠於政府的部隊「堅守陣地、奪回我們的據點，並清除叛變軍人所控制的最後抵抗據點」，「這種承諾和動員使我們能夠擊敗這些冒險分子，並阻止了我國發生最壞的情況……這種背叛不會逍遙法外。」塔隆表示，他的心與在政變企圖中受害者同在，並提到有數名人士遭逃亡的叛變軍人扣押，但未提供細節。政府發言人洪貝吉（Wilfried Leandre Houngbedji）表示，截至7日下午，已有14人因涉嫌政變企圖遭逮捕，但未提供細節。西非經濟共同體（ECOWAS）及非洲聯盟均譴責這次政變企圖。西非經濟共同體發出聲明指出，已下令立即部署待命部隊前往貝南，將派遣奈及利亞、獅子山、象牙海岸和迦納的部隊「支援貝南政府和共和軍，維護貝南共和國的憲政秩序和領土完整」。不過貝南軍人宣布奪權之際，這個西非國家正準備在2026年4月舉行總統選舉，自2016年以來執政的塔隆任期將屆滿結束。塔隆自上任以來，在振興經濟方面獲得讚譽，但該國也面臨聖戰激進分子襲擊事件的增加，這些激進分子曾在馬里和布吉納法索造成嚴重破壞。上個月，貝南通過新憲法，將總統任期從五年延長至七年，並設立參議院。此舉遭到批評，指稱是執政聯盟擴權之舉。貝南的執政聯盟已提名財政部長瓦達尼（Romuald Wadagni）作為總統候選人，他被視為當前貝南經濟政策的設計師，若當選將繼續推動本屆政府的改革。但是，由前一任總統雅伊（Thomas Boni Yayi）組成的反對黨候選人，遭法院裁定因缺乏國會議員支持，沒有資格競選。比利時埃格蒙特國際關係研究所非洲計畫主任維倫（Nina Wilen）表示，北部惡化的安全情勢可能是士兵行動的誘發因素。她指出，貝南是西非沿海國家中受薩赫勒聖戰團體攻擊最嚴重的國家。今年一月與四月的重大攻擊事件造成數十名士兵喪生。