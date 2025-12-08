台灣自來水公司公告，為實施管線施工等工程，今（8）日桃園市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣、台南市部分地區將進行停水作業。其中影響最久的地區為桃園市桃園區、龜山區，因配合汙水改管事宜，需從上午11時停水至晚間22時，總計共影響11小時。《NOWNEWS今日新聞》整理12月8日全台各地停水的時間、區域範圍，提供給讀者一次看。

◼︎桃園市12/8停水範圍一次看

🕦停水時間：12月8日上午11時至晚間22時（共11小時）

📌停水原因：辦理龜山區萬壽路2段1136號前配合汙水改管事宜。

📍停水影響區域

桃園市桃園區：壽山路。

桃園市龜山區：光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路。

📍降壓影響區域

桃園市龜山區：三民路、仁愛街、信義街、和平街、壽山路、壽德街、壽祿街、壽福街、忠孝街、民安街、民權街、民生街、興一街、興中街、興二街、萬全街、萬壽街、萬壽路二段、頂興路。

▲（圖／台水官網web.water.gov.tw）
▲桃園市桃園區、龜山區，因配合汙水改管事宜，需從上午11時停水至晚間22時，總計共影響11小時。（圖／台水官網web.water.gov.tw）
🕦停水時間：12月8日晚間22時至12月9日凌晨2時（共4小時）

📌停水原因：桃園市龍潭區富山分區管網封閉調查。

📍停水影響區域

桃園市龍潭區：中正里。

◼︎宜蘭縣12/8停水範圍一次看

🕦停水時間：12月8日下午13時至17時（共4小時）

📌停水原因： 辦理114至115年度深溝廠配合零星管遷，配合縣府柴圍路工程。

📍停水影響區域

宜蘭縣礁溪鄉：柴圍路。

▲（圖／台水官網web.water.gov.tw）
▲宜蘭縣礁溪鄉柴圍路今日需停水5小時。（圖／台水官網web.water.gov.tw）
◼︎彰化縣12/8停水範圍一次看

🕦停水時間：12月8日上午9時至下午17時30分（共8.5小時）

📌停水原因：辦理彰化伸港鄉西全路等汰換管線工程。

📍停水影響區域

彰化縣伸港鄉：全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路。

🕦停水時間：12月8日上午10時至下午16時30分（共6.5小時）

📌停水原因：為辦理新裝工程埋設200DIP二林鎮文明路20至45號等一帶。

📍停水影響區域

彰化縣：二林鎮文明路。

▲（圖／台水官網web.water.gov.tw）
▲彰化縣二林鎮文明路今日停水、降壓6.5小時。（圖／台水官網web.water.gov.tw）
◼︎嘉義縣12/8停水範圍一次看

🕦停水時間：12月8日上午8時至下午17時（共9小時）

📌停水原因：嘉縣民雄鄉豐收村汰換管線工程停水施工。

📍停水影響區域

嘉義縣民雄鄉：豐收村好收1之23號至148號範圍巷弄、山子腳302至306號範圍巷弄。

🕦停水時間：12月8日上午8時至下午17時（共9小時）

📌停水原因：辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程。

📍停水影響區域

嘉義縣大林鎮：中林路、光彩街、大民北路、民族路、民生路、育英街、莊敬街。

▲（圖／台水官網web.water.gov.tw）
▲嘉義縣大林鎮部分區域因汰換管線工程需停水9小時。（圖／台水官網web.water.gov.tw）
◼︎台南市12/8停水範圍一次看

🕦停水時間：12月8日上午9時至晚間18時（共9小時）

📌停水原因：辦理安南區長和路二段（安和路至仁愛橋）汰換管線工程。

📍停水影響區域

北安路四段418號至711號之22（雙號側）含巷弄、長和路三段6號至140號（雙號側）含巷弄、安和路五段1號至377號（單號側）含巷弄。

🕦停水時間：12月8日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）

📌停水原因：辦理楠西區茄拔路等汰換管線工程。

📍停水影響區域

台南市楠西區：東勢里、楠西里。

▲（圖／台水官網web.water.gov.tw）
▲為辦理安南區長和路二段汰換管線工程，北安路四段、長和路三段、安和路五段需停水9小時。（圖／台水官網web.water.gov.tw）
臨時供水站一鍵查詢

❗停水注意事項

台灣自來水公司提醒，停水前6小時內最好就完成儲水準備，並在停水期間關閉抽水機電源，避免引發用電安全問題，同時也能降低因環境過於乾燥而產生火災的風險。等到恢復供水時，建議打開家中所有水龍頭排氣，這樣水壓會更快回到穩定狀態。

另外，若住戶位在水管末端、大樓高樓層或地勢較高的區域，可能需要多等一段時間水壓才會恢復。若在供水恢復後仍遇到水壓不足或完全沒有水的情況，可以主動聯繫台灣自來水公司，會有專人到場協助處理，確保用戶用水安全與權益。

資料來源：台灣自來水公司

