市場消化聯準會偏好採用的通膨指標降溫訊號，強化下週降息的預期，美國股市上週五全數走高，帶動台北股市今（8）日開盤上漲53.11點、來到28034點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.54點、來到261.19點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲5元、來到1465元；鴻海開盤上漲0.5元、來到231.5元；台達電開盤上漲6元、來到985元。美國商務部公布因政府停擺而延後發布的9月核心個人消費支出物價指數PCE年增2.8%，低於市場預期的2.9%，月增0.2%，整體PCE的月增與年增通膨均與預期一致，顯示物價壓力維持溫和。同時，美國消費者信心五個月來首次回升，反映民眾對通膨前景的看法改善。PCE報告成為聯準會週三宣布利率決議前的最後一份重要通膨指標。CMEFedWatch顯示，投資人押注聯準會下週三將降息1碼的機率升至87%，較一個月前的62%明顯提高。美國股市上週五全數走高，道瓊指數上漲104.05點或0.22%，收47954.99點，那斯達克指數上漲72.992點或0.31%，收23578.128點，標普500指數上漲13.28點或0.19%，收6870.4點，費半指數上漲78.87點或1.09%%，收7294.84點。科技五大巨頭多數收高，Meta上漲1.80%，蘋果下跌0.68%，Alphabet上漲1.15%，微軟上漲0.48%，亞馬遜上漲0.18%。半導體股漲跌互見，AMD上漲0.92%，博通上漲2.42%，輝達下跌0.53%，應用材料下跌0.53%，高通上漲0.26%，美光上漲4.66%。台股ADR全數走高，台積電ADR上漲0.61%，日月光ADR上漲0.33%，聯電ADR上漲1.91%，中華電信ADR上漲1.11%。