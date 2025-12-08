新北板橋府中商圈發生瓦斯氣爆！重慶路一棟商業大樓位於2樓定食8餐廳，今（8）日凌晨發生疑似瓦斯氣爆事件，《NOWNEWS今日新聞》第一時間取得爭鮮餐飲官方回應，爭鮮表示：「造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域。事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況截至目前，事故造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家，本公司持續主動慰問。」並強調，「事故造成民眾受到影響深感遺憾。我們將持續全力配合主管機關進行原因釐清。」
板橋府中商圈今凌晨發生瓦斯氣爆！2樓整層餐廳炸毀、噴出騎樓與街道並波及路人，不少居民睡夢中驚醒，明顯搖晃還以為是地震來襲。爭鮮餐飲證實：「定食8府中店於今（8）日凌晨00時59分發生疑似瓦斯氣爆事件，造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域。本公司於事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。」
據了解，氣爆地點位於新北市重慶路商業大樓，爭鮮餐飲表示：「事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。」
透露「截至目前掌握資訊，事故造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家。本公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。」業者強調：「定食8對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾。我們將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。」
爭鮮餐飲 定食8氣爆官方回應 全文如下：
定食8府中店於今（12/8）凌晨00時59分發生疑似瓦斯氣爆事件，造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域。本公司於事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。
截至目前掌握資訊，事故造成 5 名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家。本公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。
事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。
定食8對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾。我們將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。
