今明兩天（12月8日至12月9日）東北季風增強，北部、東部濕冷，大台北、宜蘭有大雨機會；天氣風險公司分析師林孝儒表示，周三（12月10日）短暫放晴，周四、周五（12月11日至12月12日）再轉陰雨；周末冷空氣增強、周日（12月14日）可能達「冷氣團」等級，北部高溫僅16至18度，清晨可能剩10至12度。
東北季風水氣多 今年兩天北宜防大雨
林孝儒指出，今明兩天受東北季風南下影響，北部、東半部濕冷，尤其北部沿海、宜蘭有大雨發生機會，中南部影響較小，維持晴時多雲；北部、東部白天高溫22至24度，低溫17至19度，中南部高溫25至28度，低溫17至20度，「北東整天偏涼、中南部日夜溫差大。」
周間短暫回暖 周末挑戰入冬首波冷氣團
林孝儒說明，周三東北季風短暫減弱，各地天氣好轉，氣溫再回升；不過周四、周五有微弱東北季風南下影響，北部、東部又變成陰有短暫陣雨天氣，氣溫微幅下滑，高溫23至25度，低溫19至20度，中南部晴時多雲，高溫26至29度，低溫17至20度。
林孝儒提及，周六（12月13日）東北季風進一步增強，北部、東部持續「陰有短暫陣雨」，中南部晴時多雲天氣，周日乾冷空氣移入，北東降雨可望減緩，但環境轉乾的同時，也有利「輻射冷卻」效應發生，各地氣溫會進一步下滑轉冷。
林孝儒提醒，周末的冷空氣有機會達「冷氣團」等級，周日白天，北部高溫只剩下16至18度，中部、花蓮高溫也降到20度以下，南部、台東高溫21至23度，周日晚上到下周一清晨（12月16日）是溫度最低點，中北部、東北部空曠地區可能出現10至12度的極端低溫。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
